مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد: تداوم مسیر ورزش با پشتکار و علم میتواند ورزشکاران ما را به سطح ملی و جهانی برساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نخستین خانه ووشو روستایی استان یزد در روستای محمدآباد افتتاح شد. در این مراسم، مدیرکل ورزش و جوانان استان با قدردانی از فعالان رشته ورزشی ووشو در محمدآباد یزد، گفت: ورزش و علم دو بال موفقیت هستند و هرگاه با هم همراه شوند، مسیر پیشرفت هموارتر خواهد بود.
هاشمی ضمن تقدیر از دستاندرکارانی که در ایجاد نخستین خانه ووشو روستایی استان نقش داشتهاند، افزود: راهاندازی چنین فضاهایی در مناطق روستایی، گامی مهم در توسعه متوازن ورزش و پرورش استعدادهای محلی است.
خانه ووشو روستای محمدآباد نخستین فضای رسمی و تجهیزشده برای تمرین و آموزش این رشته در مناطق روستایی استان یزد به شمار میرود و با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای بومی، بهویژه در میان نوجوانان و جوانان روستا، راهاندازی شده است.
روستای محمدآباد در حال حاضر بیش از ۶۰ ووشوکار فعال دارد و تاکنون موفق به کسب بیش از ۱۵ مدال طلای کشوری شده است.