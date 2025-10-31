به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی بازی‌ها، در این دوره از مسابقات ۴۰۷۴ ورزشکار از ۴۵ کشور حاضر شدند که در ۲۶ رشته و ۲۶۴ ماده رقابت کردند.

رده بندی مدالی پایانی به این شرح است:

۱-چین ۶۳ طلا، ۴۹ نقره، ۳۵ برنز

۲- ازبکستان ۳۷ طلا، ۱۶ نقره، ۲۸ برنز

۳- قزاقستان ۲۴ طلا، ۲۹ نقره، ۴۰ برنز

۴-ایران ۲۲ طلا، ۱۸ نقره، ۳۶ برنز

۵-تایلند ۱۵ طلا، ۱۵ نقره، ۱۸ برنز

۶-هند ۱۳ طلا، ۱۸ نقره، ۱۷ برنز

۷- هنگ کنگ ۱۳ طلا، ۱۳ نقره، ۱۰ برنز

۸-امارات ۱۲ طلا، ۹ نقره، ۱۰ برنز

۹-کره شمالی ۸ طلا، ۵ نقره، ۲ برنز

۱۰-تایوان ۷ طلا، ۹ نقره، ۲۴ برنز

در این دوره ۳۶ کشور مدال کسب کردند.

برای ایران؛ در شنا محمد مهدی غلامی در ۱۰۰ و ۲۰۰ متر پروانه، در والیبال تیم‌های پسران و دختران ایران، در ورزش‌های رزمی و در‌ ام‌ام‌ای سنتی و در وزن ۶۰ کیلوگرم پسران امیر محمد حاتمیان و در ۸۰ کیلوگرم امیر مهدی وظیفه، در ۶۰ کیلوگرم دختران تیام ده پهلوان و در ۵۵ کیلوگرم وانیا فتحعلی پور، در تکواندو و در پومسه انفرادی پسران بهداد نقی یی، در مختلط تیم بهداد نقی یی و زینب شهریاری و در انفرادی دختران زینب شهریاری، در موی تای و در وزن ۴۰- کیلوگرم دختران باران جانی و در ۴۸- کیلو روژان بهنامی، در کشتی آزاد و در وزن ۴۵ کیلوگرم پارسا طهماسبی، در ۶۵ کیلوگرم مرتضی حاج مولا محمدی و در ۷۱ کیلوگرم امیر محمد زرین کام، در فوتسال و هندبال تیم دختران ایران، در جودو و وزن ۴۸- کیلوگرم دختران مهسا شکیبایی، در وزنه برداری و در دسته ۹۴+ کیلوگرم در دو ضرب حسین یزدانی، در کشتی ساحلی و در وزن ۷۰ کیلوگرم سینا شکوهی و در ۸۰ کیلوگرم تورج خدایی ۲۲ مدال طلا

یوسف باغچقی نماینده وزن ۶۵- کیلوگرم و محراب مکرمی در وزن ۸۳- کیلوگرم در کوراش، در کبدی تیم‌های دختران و پسران، در ورزش‌های رزمی و در‌ ام‌ام‌ای سنتی در وزن ۷۰ کیلوگرم پسران ایلیا واحدی، در بوکس و در وزن ۵۴ کیلوگرم متین چمی پا و در ۷۵ کیلوگرم مهرشاد شرافتمند، در تکواندو و در ۶۳ کیلوگرم دختران عسل گل تپه و در ۶۳- کیلوگرم پینار لطفی زاده، در موی تای و در وزن ۴۵- کیلوگرم پسران ابوالفضل حاجی وند و در ۶۰- کیلوگرم یاسین موسوی، در بسکتبال سه نفره تیم دختران ایران، در کشتی ساحلی و در وزن ۶۰ کیلوگرم دمیرکلاهی و در ۹۰ کیلوگرم محمد مهدی فتوحی، در وزنه بردای و در دسته ۷۷ کیلوگرم دختران در یک ضرب و دو ضرب نسیم قاسمی، در فوتسال تیم پسران ایران و در کشتی آزاد و در وزن ۵۱ کیلوگرم آرمان الهی ۱۸ مدال نقره کسب کردند.

همچنین مهسا برزگر در وزن ۵۲- کیلوگرم و ستایش جلال الدین در ۷۰- کیلوگرم کوراش، علیرضا مرتاضی در وزن ۶۳ کیلوگرم پنچاک سیلات، در ورزش‌های رزمی و در‌ ام‌ام‌ای سنتی در وزن ۵۰ کیلوگرم دختران کمند کرم زاد و در ۶۰ کیلوگرم پسران علی اصغر مرادی و در تکواندو و در پومسه آزاد انفرادی محمد امین حبیب زاده و در آزاد انفرادی دختران سنا شایگان و در مختلط آزاد تیم سنا شایگان و محمد امین حبیب زاده، در ۷۳- کیلوگرم مبارزه پسران محمد جواد گریان و در ۵۵- کیلوگرم دختران دینا بابا رحیم و در تیمی مختلط تیم ایران/ در موی تای و در وزن ۵۷- کیلوگرم مبارزه پسران امیر محمد مجیدنیا و در وزن ۴۵- کیلوگرم مبارزه دختران مائده صادق زاده و در بخش وای کرو دختران سودا آقایی و در پسران ۱۷ – ۱۶ سال طا‌ها شریفی و در ۱۵ – ۱۴ سال امیر عباس ساغری، در بازی‌های الکترونیکی در فوتبال امیرمحمد فراهانی، در وزنه برداری و در دو ضرب ۶۳ کیلوگرم هستی صدیقی، ۶۹ کیلو دختران یک ضرب و دو ضرب سیده زهرا حسینی، در یک ضرب دسته ۷۷ کیلو دختران مهسا بهشتی و در یک ضرب دسته ۹۴+ کیلوی پسران حسین یزدانی، در جودو و وزن ۵۵- کیلوگرم ابوالفضل نظری، ۷۳- سبحان حکیمی، ۸۱- حسین نوین و در ۹۰- کیلوگرم محم برفراز، در بوکس و وزن ۶۶ کیلو فرزان احمدی و ۸۰+ کیلو فرهود قربانی و در اوزان ۷۵ و ۸۰+ دختران یکتا صحرایی و فاطمه رستگار، در کشتی آزاد و در وزن ۶۰ کیلوگرم سید طا‌ها هاشمی و ۸۰ کیلوگرم محمد پارسا کرمی، در پینگ پنگ انفرادی پسران بنیامین فرجی، در دوومیدانی و در ماده ۲۰۰۰ متر بامانع محمد علی دوستی و در پرتاب دیسک علیرضا صمیمی ۳۶ مدال برنز گرفتند.

دوره آتی این رقابت‌ها سال ۲۰۲۹ در پنوم پن کامبوج برگزار خواهد شد.