به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین مظفری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به هشتم آبان، روز پدافند غیرعامل، گفت: در قرآن کریم توصیه شده است که مسلمانان در برابر دشمنان، ضمن تقویت بنیه نظامی، آمادگی همه‌جانبه داشته باشند و این مفهوم در قالب پدافند غیرعامل نیز قابل تفسیر است.

وی با بیان اینکه جامعه اسلامی باید در هر شرایطی آماده رویارویی با دشمنان باشد، افزود: پدافند غیرعامل به معنای دفاع بدون استفاده از ابزارهای نظامی است و نقش مهمی در حفظ امنیت ملی و مقابله با تهدیدات نوین دارد.

امام جمعه قزوین همچنین با اشاره به مناسبت‌های ۱۳ آبان، از جمله سالروز تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه، شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شهادت دانشجویان و تسخیر لانه جاسوسی، تصریح کرد: آمریکا امروز نماد شیطان بزرگ است و ملت ایران باید با صلابت در برابر دشمنی‌های آن بایستد.

مظفری تأکید کرد: استکبارستیزی یکی از ارکان دین اسلام و میراث حضرت فاطمه زهرا (س) است که امام راحل نیز با الهام از آن، مسیر مقابله با استکبار جهانی را ترسیم کرد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت عفاف و حجاب در جامعه، خواستار رعایت پوشش مناسب از سوی مردان و زنان شد و گفت: حفظ عفت در نگاه و رفتار، از اصول مهم اخلاق اسلامی است.