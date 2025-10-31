به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه در مصلی بقیه الاعظم در بیان چرایی شعار "مرگ بر آمریکا" گفت: نفس جمهوری اسلامی با "نه شرقی و نه غربی" عجین شده است و این شرایط روحیه استقلال‌طلبی را در مردم تقویت کرد و همین موضوع باعث می‌شود تا آمریکا با ایران دشمن باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به تبعیض، اختلاف، نژادپرستی و دیگر رذائل اخلاقی در آمریکا تاکید کرد: حمایت همه‌جانبه آمریکا از سگ حار منطقه یعنی رژیم غاصب صهیونیستی بر هیچ کس پوشیده نیست چراکه در همین دفاع مقدس ۱۲ روزه ۵۰ میلیارد دلار به اسرائیل کمک کرده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ۱۲ آبان روز ایثار و شهادت شهرستان کاشان و تشییع ۹۵ شهید این شهرستان در این روز افزود: مردم ایران، پیر و جوان به دلایل ذکر شده شعار مرگ بر آمریکا از ذهن و زبانشان نمی‌افتد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی از عضویت کاشان در دبیرخانه شهر‌های زیارتی ایران اسلامی خبر داد و تاکید کرد: در روز حماسی ۱۳ آبان سه حادثه به وقوع پیوست که تسخیر لانه جاسوسی آمریکا یکی از این حوادث در این روز است.