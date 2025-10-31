به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رضا کلهر در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز رشت با تاکید بر لزوم تبیین و نهادینه کردن فرهنگ پدافندغیرعامل در جامعه گفت: دشمن با جنگ رسانه‌ای تلاش می‌کند افکار عمومی را مهندسی کند، بر این اساس مهم‌ترین زیرساختی که امروز باید از آن صیانت شود، اندیشه و باور مردم است.

وی با اشاره به تدوین و ابلاغ دستورالعمل آموزش همگانی پدافند غیرعامل افزود: این دستورالعمل با هدف افزایش آگاهی عمومی و آماده‌سازی جامعه برای شناخت و مقابله با تهدیدات دشمنان طراحی شده است.

وی با اشاره به تغییر شکل تهدیدات از جنگ مستقیم به حملات سایبری و رسانه‌ای گفت: پدافند غیرعامل، با تقویت تاب آوری زیرساخت‌های سایبری و خدمات‌رسانی، راهبردی هوشمندانه در مقابله با تهدیدات سایبری است.

معاون آموزش و پژوهش سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: در حوزه آموزش، بیش از ۲۰ رشته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌ها برای تربیت متخصصان پدافند غیرعامل تعریف شده و در دستگاه‌های اجرایی نیز برای کارکنان، دوازده ساعت آموزش ضمن خدمت در این زمینه الزامی است.

رضا کلهر در پایان با اشاره به لزوم تعامل بیشتر بین دستگاه‌ها گفت: پایداری ملی تنها زمانی تحقق می‌یابد که هر ایرانی در هر جایگاهی، احساس مسئولیت و در مسیر افزایش آگاهی و مقاومت در برابر تهدیدات، نقش خود را به درستی ایفا کند.