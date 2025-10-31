به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ یدالله طاهری فرمانده انتظامی میاندورود گفت: مأموران یگان امداد این فرماندهی حین کنترل محورهای مواصلاتی، یک دستگاه خودروی نیسان حامل بار مشکوک را متوقف و بازرسی کردند.

وی با بیان اینکه پلیس پس از بررسی‌های اولیه موفق به کشف ۵۰۰ کیلوگرم چوب طاق قاچاق از این خودرو شد، تصریح کرد: فرد متخلف به همراه پرونده تکمیلی به مرجع قضایی معرفی شده است.

فرمانده انتظامی میاندورود با هشدار درباره پیامدهای زیست‌محیطی قطع درختان طاق، تأکید کرد: قطع و تخریب پوشش گیاهی به‌ویژه درختان طاق، به منزله تاراج منابع ملی کشور است و تبعات جبران‌ناپذیری برای محیط زیست دارد.

سرهنگ طاهری از همکاری شهروندان در برخورد با قاچاق چوب استقبال کرد و گفت: از همه هموطنان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه قاچاق چوب، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.