آمریکا جنایتکار، مظلوم کش و منافع طلب است و انتظار دارد تمام مردم دنیا تسلیمش باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت الاسلام محمدصادق صائبی امام جمعه بخش کرون و شهر عسگران در خطبه‌های نماز جمعه گفت: جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که در برابر جنایت‌های آمریکا و اسرائیل ایستادگی کرده و این ایستادگی به لطف پروردگار و درایت‌های رهبر معظم انقلاب میسر شده است.

حجت الاسلام صائبی همچنین از کمبود آب کشاورزی و بحران کم آبی در بخش کرون ابراز نگرانی کرد و افزود: پاییز فصل کاشت بذرگندم وجو و برداشت زعفران است و نیازمند آبیاری است، اما شرکت آب منطقه‌ای پس از گذشت بیش از ۳۰ سال هنوز سهم آبه خریداری شده مردم این شهرستان را به آنها تخصیص نداده است.

خطیب جمعه بخش کرون و شهر عسگران تاکید کرد: امروز نیاز است فرماندار و استاندار برای احقاق حق این مردم وارد عمل شوند و از آسیب اقتصادی بیشتر به کشاورزان جلوگیری کنند.

حجت الاسلام صائبی همچنین از اداره آب و فاضلاب شهرستان که پیگیر اجرای شبکه آبرسانی روستا‌های کرون علیا است، قدردانی کرد.