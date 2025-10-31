پخش زنده
پرواز مستقیم یاسوج پایتخت طبیعت ایران به منطقه صنعتی عسلویه آغاز شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر فرودگاه یاسوج از برقراری پرواز یاسوج به عسلویه برای نخستین بار خبر داد و گفت: این پرواز در روزهای جمعه هر هفته انجام میشود و مسیری تازه میان دو نقطه مهم کشور، یعنی پایتخت طبیعت ایران و پایتخت انرژی را برقرار میکند.
عنایت انصاری فرد با بیان اینکه این پرواز ابتدا از تهران وارد فرودگاه یاسوج میشود، سپس از یاسوج به سمت عسلویه حرکت میکند افزود: بعد از بازگشت از عسلویه به یاسوج، مسافران جدید را سوار کرده و دوباره به سمت تهران پرواز میکند.
انصاری با اشاره به اینکه هم مردم استان و هم شاغلان در صنایع انرژی میتوانند از پرواز این مسیر استفاده کنند، اضافه کرد: هدف از برقراری این پرواز فراهم کردن شرایطی است تا کارکنان، مهندسان و شاغلان در منطقه عسلویه بتوانند بدون نیاز به مسیرهای طولانی زمینی یا پروازهای غیرمستقیم، به راحتی از محل کار و زادگاه خود تردد کنند.
به گفتهی مسافران پرواز مستقیم یاسوجبه عسلویه گامی مهمی برای رفاه بیشتر مردم استان کهگیلویه و بویراحمد است، بطوریکه یکی از مسافران این پرواز گفت: پیش از این باید از طریق فرودگاه شیراز یا اصفهان به عسلویه میرفتیم که زمان و هزینه زیادی داشت، اما حالا با این پرواز مستقیم، در کمتر از یک ساعت به مقصد میرسیم.
مسافر دیگری نیز با ابراز رضایت از برقراری این پرواز گفت: برای ما که هر هفته بین عسلویه و یاسوج در رفتوآمد هستیم، این پرواز واقعاً نجاتبخش است، هم وقت کمتر میگیرد، هم هزینهها کاهش پیدا کرده است.
بر اساس اعلام فرودگاه یاسوج، در صورت استقبال مسافران، احتمال افزایش تعداد پروازها در آینده وجود دارد.
این پرواز که با عنوان نمادین از پایتخت طبیعت به پایتخت انرژی شناخته میشود، نمادی از توسعهی ارتباطات هوایی و گامی تازه در مسیر رشد حملونقل هوایی در جنوب کشور است.
مسیری که میتواند فرصتهای جدیدی برای گردشگری، اشتغال و ارتباط اقتصادی میان استان کهگیلویه و بویراحمد و منطقهی ویژهی اقتصادی عسلویه فراهم کند.