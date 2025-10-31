در راستای گرامیداشت یاد و خاطره‌ی شهدای والامقام و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، شهرداری میاندوآب فاز دوم طرح یادمان شهدا را با نصب تندیس مجاهد نستوه حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ غلامرضا حسنی در بلوار آیت‌الله حسنی به اجرا درآورد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛بابک محمد زاده گفت: در فاز نخست این طرح، تمثال شهدا بر روی کاشی‌های لعابدار طراحی و در بلوار‌های اصلی شهر اجرا شده بود. در ادامه و با آغاز فاز دوم، نصب المان‌های مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت در دستور کار شهرداری قرار گرفت که تندیس «مجاهد نستوه» حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ غلامرضا حسنی به عنوان شاخص‌ترین بخش این طرح، امروز در ابتدای بلوار آیت‌الله حسنی نصب شد.

وی افزود: این اقدام با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا، زنده نگه داشتن یاد و راه آنان و انتقال ارزش‌های ایثار و فداکاری به نسل‌های آینده انجام گرفته است.

شهردار میاندوآب تصریح کرد: شهدا مشعل‌های فروزانی هستند که مسیر خدمت‌رسانی و مقاومت را برای ما روشن کرده‌اند، شهرداری میاندوآب خود را موظف می‌داند با اجرای طرح‌های فرهنگی و هنری، یاد و نام این عزیزان را در سیمای شهری زنده نگه دارد.

وی افزود: تندیس "مجاهد نستوه" نمادی از مقاومت، پایداری و فداکاری ملت آذربایجان است و امیدواریم اجرای چنین طرح‌هایی بتواند ضمن زیباسازی چهره شهر، روحیه ایثار و خدمت را در جامعه تقویت کند.