در راستای گرامیداشت یاد و خاطرهی شهدای والامقام و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، شهرداری میاندوآب فاز دوم طرح یادمان شهدا را با نصب تندیس مجاهد نستوه حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ غلامرضا حسنی در بلوار آیتالله حسنی به اجرا درآورد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛بابک محمد زاده گفت: در فاز نخست این طرح، تمثال شهدا بر روی کاشیهای لعابدار طراحی و در بلوارهای اصلی شهر اجرا شده بود. در ادامه و با آغاز فاز دوم، نصب المانهای مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت در دستور کار شهرداری قرار گرفت که تندیس «مجاهد نستوه» حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ غلامرضا حسنی به عنوان شاخصترین بخش این طرح، امروز در ابتدای بلوار آیتالله حسنی نصب شد.