۱۳ آبان، نماد استکبارستیزی ملت ایران
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: سیزدهم آبان یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی و نماد بیداری و عزت اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ حجت الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی تبار» نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر ایلام اظهار داشت: ۱۳ آبان روزی بهیادماندنی در تاریخ انقلاب اسلامی است و آمریکاییها در دورههای مختلف تلاش کردهاند تا ملت ایران را تحقیر کنند، اما تسخیر لانه جاسوسی آمریکا نشان داد ملت ایران در برابر دشمنان کوتاه نخواهد آمد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی تأکید کرد: شایسته است مسئولان کشور برای مقابله با عواملی که موجب بروز مشکلات اقتصادی برای مردم میشود، اهتمام و تلاش بیشتری داشته باشند.
امام جمعه ایلام همچنین در بخش پایانی سخنان خود بر لزوم توجه به فرهنگ و هویت اسلامی در جامعه تأکید کرد و یادآور شد: پاسداشت ارزشهای دینی و تقویت بنیان فرهنگی جامعه از مهمترین وظایف مسئولان فرهنگی است.