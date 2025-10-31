بازرسان استاندارد خراسان جنوبی با هدف صیانت از برند زعفران استان و جلوگیری از عرضه محصولات تقلبی، از صنوف عرضه‌کننده زعفران بازرسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از تسهیل صدور پروانه استاندارد برای زعفران و اجرای طرح طا‌ها برای ارتقای کیفیت و اعتماد مصرف‌کنندگان خبر داد.

بذری گفت: یکی از مهم‌ترین رویکرد‌های اداره‌کل در سال جاری، تسهیل صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد برای فرآورده زعفران است تا زمینه تولید و عرضه زعفران استاندارد در سطح اصناف بیش از پیش فراهم شود.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و همراهی سازمان ملی استاندارد ایران، زعفران از سایر فرآورده‌ها مستثنا شده و شرایط صدور پروانه متناسب با ماهیت کارگاهی و گستردگی فعالیت در سطح اصناف تسهیل شده است.

مدیرکل استاندارد استان گفت: این اقدام با هدف صیانت از زعفران خراسان جنوبی و جلوگیری از ورود زعفران تقلبی با برند این استان انجام می‌شود تا اعتماد مصرف‌کنندگان و جایگاه برند اصیل زعفران منطقه حفظ شود.

به گفته بذری با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، اجرای طرح طا‌ها (طرح اجرایی هماهنگ استاندارد) برای نظارت بر بازار و مقابله با عرضه فرآورده‌های غیراستاندارد در دستور کار قرار دارد و در سطح اصناف به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی افزود: هدف نهایی این بازرسی‌ها و طرح‌های نظارتی، حمایت از تولیدکنندگان متعهد به کیفیت، ارتقای سلامت مصرف‌کنندگان و ارتقای جایگاه زعفران خراسان جنوبی در بازار‌های داخلی و بین‌المللی است.