به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال پیکان فردا (شنبه، دهم آبان) در هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران میزبان فجرسپاسی شیراز است.

سعید دقیقی، سرمربی پیکان، در نشست خبری پیش از این دیدار، اظهار داشت: فردا با تیمی بازی داریم که از تیم‌های خوب لیگ است و پیروز قربانی یک شیوه و مباحث تاکتیکی خاصی دارد. ما به دنبال این هستیم که با یک بازی پرفشار مباحث تاکتیکی را پیگیری کنیم. فوتبال قابل پیش‌بینی نیست. اگر کسی کیفیت تیم ما را در بازی‌های قبلی دیده باشد، می‌داند که بازی باکیفیت ارائه دادیم، اما نتایج دلخواه را نگرفتیم. امیدواریم در بازی فردا نتیجه‌ای خوب و با کمترین اشتباه سه امتیاز بازی را بگیریم.

وی افزود: هر کس فوتبال ما را می‌بیند متوجه می‌شود که کیفیت خوبی داریم. به دنبال این هستیم که ابتدا در لیگ بمانیم و هر چه زمان گذشت کم‌کم به رتبه‌های بالاتر برسیم. تنها بازی که سطح پایینی داشتیم در بازی برابر مس رفسجان بود. دنبال بهانه نیستم ولی کسری طاهری را از دست دادیم. او بهترین گلزن ماست. شاهین توکلی و چند مصدوم دیگر داریم که در قالب اصلی تیم ما بودند. قول می‌دهم به جدول برگردیم، اما اگر نشد حاضر نیستم با هر شرایطی بمانم.

سعید دقیقی گفت: ما در سه ورزشگاه میزبان بودیم، یک بازی دستگردی، یک بازی کرج و یک بازی شهر قدس میزبان بودیم. اینکه ما دائم ورزشگاه خانگی‌مان را تغییر بدهیم ما را اذیت می‌کند. به مدیران شهر قدس گفتیم طوری فکر کنید که روزی استقلال و پرسپولیس به اینجا نیایند و پیکان در این ورزشگاه بازی کند.

سرمربی پیکان افزود: برخی تیم‌ها در دنیا مربی پرتاب اوت و ضربات ایستگاهی دارند و آقای گوآردیلا درباره آن صحبت کرده‌اند. ما باید به جوانان هم میدان بدهیم، چون می‌توانند در آینده به تیم ملی کمک کنند.