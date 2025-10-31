فرمانده سپاه شهرستان خوی از روند ساخت مجموعه تلویزیونی «بانوی مقاومت زری‌خانم» که به کارگردانی و تهیه‌کنندگی احد عبادی و به سفارش شبکه مستند سیما در صداوسیمای مرکز آذربایجان غربی در حال تولید است، بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سردار سرتیپ دوم پاسدار مصطفی آقایی فرمانده سپاه شهرستان خوی امروز از روند ساخت مجموعه تلویزیونی «بانوی مقاومت زری‌خانم» که به کارگردانی و تهیه‌کنندگی احد عبادی و به سفارش شبکه مستند سیما در صداوسیمای مرکز آذربایجان غربی در حال تولید است، بازدید کرد.

در این بازدید، سردار آقایی با قدردانی از تلاش عوامل تولید، ساخت این مجموعه را اقدامی ارزشمند در بازشناسی نقش بانوان مؤمن و شجاع منطقه آذربایجان در حوادث تاریخی ایران دانست و گفت: معرفی چهره‌هایی همچون زری‌خانم، یادآور ایمان، غیرت و مقاومت زنان ایرانی در مقاطع حساس تاریخ کشور است.

فرمانده سپاه خوی افزود: بازنمایی رشادت‌های مردم خوی در دوران مشروطیت و ایستادگی در برابر حمله ارامنه، بخشی از هویت تاریخی این دیار است که با تولید چنین آثار فرهنگی می‌تواند به زبان هنر برای نسل امروز روایت شود.

مجموعه «بانوی مقاومت زری‌خانم» اثری مستند–داستانی درباره زندگی یکی از بانوان اثرگذار و مقاوم شهر خوی در دوران مشروطیت است. زری‌خانم از زنان نیک‌نام و پیشگام خویی بود که در سال‌های بحرانی حمله ارامنه به ایران با ایستادگی و حمایت از مردم، نقشی مهم در ساماندهی دفاع مردمی شهر ایفا کرد.

به گفته احد عبادی کارگردان و تهیه‌کننده این مجموعه، هدف از تولید «بانوی مقاومت زری‌خانم» ثبت بخش مهمی از تاریخ شفاهی مقاومت مردم خوی و معرفی الگو‌های واقعی از زنان غیور ایران‌زمین است.

عبادی افزود: بخش‌هایی از تصویربرداری این مجموعه در بافت تاریخی شهر خوی از جمله، کاروانسرای خان ودروازه سنگی، خانه‌های قدیمی و اماکن شاخص فرهنگی این شهر انجام می‌شود و پس از پایان مراحل فنی، برای پخش از شبکه، آذربایجانغربی و مستند آماده خواهد شد.