به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسین کشتکار رئیس ناحیه انتقال برق منطقه لامرد گفت: در حال حاضر ناحیه لامرد دارای یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی فعال بوده و این نیروگاه دومین نیروگاه در این منطقه است که وارد فاز اجرایی شد.

او ادامه داد: قرار است این نیروگاه ظرفیت تولیدی خود را با اختصاص دو تغذیه‌کننده فشار متوسط به ایستگاه انتقال خوزی، از توابع وراوی در شهرستان مهر انتقال دهد و این موضوع در کاهش بار ترانس‌های انتقال ایستگاه مذکور نیز تاثیر به سزایی خواهد داشت.

رئیس اداره بهره برداری لامرد هم گفت: با بهره برداری از مرحله نخست نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی شرکت پالایش پارسیان سپهر شهرستان مُهر، ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در ناحیه بهره برداری لامرد در جنوب فارس، دو برابر شده است..

شهرستان لامرد در فاصله ۳۶۰ کیلومتری جنوب فارس قرار دارد.