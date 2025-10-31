به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: این محموله را با دستور دادستان قشم ، رزمندگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشف کردند.

مجتبی قهرمانی افزود: در این شناور علا. ه بر سوخت‌های قاچاق شماری میتر هم کشف و ضبط شد.

وی گفت: ارزش این محموله بیش از سه هزار میلیارد ریال است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: در این رابطه ۱۱ نفر دستگیر شدند.

قهرمانی گفت: سوخت‌های کشف‌شده هم طبق روال قانونی تحویل شرکت پخش و توزیع فرآورده‌های نفتی شده و به چرخه توزیع قانونی باز می‌گردد.