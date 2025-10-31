تأکید امام جمعه خوی بر هوشیاری در برابر جنگ روایتها و استکبار جهانی
امام جمعه خوی در خطبههای نماز جمعه این هفته بر ضرورت شناخت جنگ روایتها و مقابله با تحریفهای دشمن تأکید کرد و گفت ملت ایران با ایمان و خودباوری از هر توطئهای سرافراز بیرون آمده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ امام جمعه خوی در خطبههای نمازجمعه این هفته با اشاره به سالروز انقراض سلسله قاجاریه و آغاز دیکتاتوری رضاخان پهلوی، این واقعه را نقطه آغاز استبداد وابسته به بیگانگان دانست و گفت رضاخان با حمایت قدرتهای خارجی بهویژه انگلیس، با کودتای نظامی و توسل به زور مسیر سلطنت را طی کرد و مخالفان خود را با ترور و تهدید از میان برداشت. وی افزود صعود رضاخان از فرماندهی قزاق تا تخت پادشاهی نتیجه ترکیب زور، زر و فریب و همچنین سستی رقبای سیاسی بود.
حجتالاسلام قاسمخانی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن روز سهشنبه سیزدهم آبان، سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا س به روایت هفتاد و پنج روز، روز دانشآموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت حضرت زهرا س بزرگترین الگوی استکبارستیزی در تاریخ بشریت است که در دفاع از ولایت با شجاعت و صلابت در برابر طاغوت ایستاد. وی افزود روز شهادت حضرت زهرا س و روز استکبارستیزی هر دو نماد مقاومت در برابر ظلم و انحرافاند.
امام جمعه خوی با اشاره به قیام سیزدهم آبان ۱۳۴۳ امام خمینی ره در مخالفت با قانون کاپیتولاسیون گفت: امام راحل با همان روحیه فاطمی پرچم مبارزه با استکبار را برافراشت و ملت ایران با تسخیر لانه جاسوسی دست استکبار را رو کرد و وابستگی رژیم پهلوی به آمریکا را برملا ساخت.
وی با بیان اینکه امام خمینی ره سه جمله ماندگار درباره آمریکا فرمودند که آمریکا شیطان بزرگ است، هیچ غلطی نمیتواند بکند و باید همه فریادها بر سر او کشیده شود، تصریح کرد جوانان باید بدانند وابستگی رژیم پهلوی تا کجا رفته بود و چگونه کشور را در برابر بیگانگان ذلیل کردند.
امام جمعه خوی در بخش دیگری از خطبهها به اهمیت جنگ روایتها در شرایط امروز اشاره کرد و گفت دشمن در جنگ نرم تلاش میکند ملت ایران را ناامید و نسبت به تواناییهای خود مأیوس کند. وی افزود یکی از ابزارهای مهم دشمن، ابرشبههسازی است که با دروغ، تحریف و بزرگنمایی ضعفها، تصویری نادرست از کشور ارائه میدهد و دستاوردهای علمی، اقتصادی و فرهنگی را کوچک جلوه میدهد.
حجتالاسلام قاسمخانی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب درباره جنگ روایتها گفت ملت ایران امروز در عرصههای علمی، فناوری، دفاعی و ورزشی درخشان ظاهر شده و جوانان ایرانی در بسیاری از حوزههای پیشرفته جهان در ردههای نخست قرار دارند، اما دشمن تاب دیدن این پیشرفتها را ندارد.
وی افزود ایران امروز نهتنها بهلحاظ علمی و فناوری بلکه بهواسطه موقعیت منحصربهفرد جغرافیایی و ژئوپلتیکی در مرکز توجه قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان قرار دارد و قراردادهای راهبردی با کشورهایی مانند چین و روسیه نشاندهنده جایگاه استراتژیک ایران است.
امام جمعه خوی در پایان با تأکید بر اینکه ملت ایران با اتکای به ایمان، بصیرت و خودباوری از هر توطئهای سربلند بیرون آمده است گفت امروز نیز باید با شناخت دقیق جنگ روایتها و اعتماد به توان داخلی در برابر تحریفها و القائات دشمنان ایستاد.