به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی حاج ابوالقاسم دولایی گفت: آیین گردهمایی پیشکسوتان و فعالان هیئات مذهبی استان تهران با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از مداحان، شاعران آئینی و مدیران هیئات در فضایی صمیمی و معنوی برگزار شد.

وی افزود: هدف از این نشست، توانمندسازی و ارتقای سطح برنامه‌ریزی و اجرا در هیئات مذهبی، به‌ویژه در آستانه ایام فاطمیه عنوان شد.

رئیس کانون بسیج مداحان شهرری بیان کرد: در این برنامه، ضمن تأکید بر همدلی و وحدت میان خادمان اهل‌بیت(ع)، بر لزوم تبیین دقیق و عمیق معارف فاطمی و اشاعه فرهنگ علوی در جامعه تأکید شد.

او خاطر نشان کرد: شرکت‌کنندگان با تبادل تجربه‌ها و ارائه پیشنهادهای اجرایی، خواستار همکاری و انسجام بیشتر میان هیئات برای برگزاری منسجم‌تر و اثرگذارتر مراسم‌های مذهبی شدند.