برخورد انتظامی با ۷ کافه رستوران، قهوه خانه و کافیشاپ متخلف در میاندوآب
فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب از اجرای طرح نظارت و کنترل به صنوف کافههای سنتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛سرهنگ فخرالدین رستم پور اظهار داشت: این طرح با مشارکت پلیسهای تخصصی و اتاق اصناف اجرا و متصدیان تعدادی از کافه رستورانها و کافیشاپهای شهرستان که علیرغم تذکرات صادرشده، جرایم خود را مجدداً تکرار کرده بودند، مورد برخورد قاطع و قانونی قرار گرفتند.
فرمانده انتظامی میاندوآب با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قبال برخی کافه رستورانها و کافیشاپهای متخلف در شهرستان میاندوآب، گفت: چندی پیش و در پی وصول گزارشاتی از سوی شهروندان، پوشش نامناسب مشتریان کافهها و استعمال دخانیات گروه سنی پایین؛ تاکنون در یک هفته گذشته تعداد هفت واحد صنفی مهر و موم و ۱۲۰ نفر متصدی و مشتری تذکر لسانی داده شدهاند.
وی افزود: اجرای این طرح همچنان تداوم داشته و چنانچه از این پس واحدهای متخلف یاد شده اقدامات ناهنجارانه خود را مجدداً تکرار کنند حتماً متصدی و مرتکب، طبق مقررات برخورد و به دستگاه قضایی معرفی خواهدشد.