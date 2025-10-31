به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرهنگ فخرالدین رستم پور اظهار داشت: این طرح با مشارکت پلیس‌های تخصصی و اتاق اصناف اجرا و متصدیان تعدادی از کافه رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های شهرستان که علی‌رغم تذکرات صادرشده، جرایم خود را مجدداً تکرار کرده بودند، مورد برخورد قاطع و قانونی قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی میاندوآب با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قبال برخی کافه رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های متخلف در شهرستان میاندوآب، گفت: چندی پیش و در پی وصول گزارشاتی از سوی شهروندان، پوشش نامناسب مشتریان کافه‌ها و استعمال دخانیات گروه سنی پایین؛ تاکنون در یک هفته گذشته تعداد هفت واحد صنفی مهر و موم و ۱۲۰ نفر متصدی و مشتری تذکر لسانی داده شده‌اند.

وی افزود: اجرای این طرح همچنان تداوم داشته و چنانچه از این پس واحد‌های متخلف یاد شده اقدامات ناهنجارانه خود را مجدداً تکرار کنند حتماً متصدی و مرتکب، طبق مقررات برخورد و به دستگاه قضایی معرفی خواهدشد.