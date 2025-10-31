نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه: ۱۳آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و تقابل با جبهه کفر است.

۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار و تقابل با جبهه کفر است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، آیت الله غفوری در خطبه‌های نماز جمعه امروز با یادآوری ۱۳ آبان ماه سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بوسیله دانشجویان پیرو خط امام (ره) گفت: دانشجویان در این روز در یک اقدام انقلابی بر اساس تکلیف شرعی خود وارد لانه جاسوسی شدند و آنجا را تسخیر کردند.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه به خصومت‌های دیرینه آمریکا با ملت ایران اشاره و خاطرنشان کرد: دشمن امروز تمرکزش را بر انحراف افکار جوانان قرار داده است و بر ما لازم است که با تبیین، بصیرت و ایستادگی در مقابل این هجمه‌های فرهنگی مقابله کنیم.