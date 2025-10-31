طرح توزیع اقلام معیشتی مرحله جدید رزمایش کمک مؤمنانه در شهرستان گچساران اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گچساران از اجرای مرحله جدید رزمایش کمک مؤمنانه و توزیع اقلام معیشتی و حمایتی میان خانوادههای نیازمند در این شهرستان خبر داد. سرهنگ ناصر صالحی گفت: برای تحقق اهداف طرحهای محرومیتزدایی و حمایت از اقشار کم برخوردار، مرحله جدید رزمایش کمک مؤمنانه در گچساران اجرا شد. سرهنگ صالحی افزود: در این مرحله، تعداد ۵۰۰ بسته نوشتافزار، ۳۰ دستگاه تانکر آب با ظرفیت ۵۰۰ لیتر و همچنین دو هزار و ۵۰۰ متر ایزوگام به ارزش بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان با همکاری گروههای جهادی بین خانوادههای نیازمند در مناطق کم برخوردار شهرستان گچساران توزیع شد. صالحی اضافه کرد: بسیج سازندگی با اجرای طرحهای ارزشمند در حوزههای عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و کشاورزی توانسته است بخش مهمی از نیازهای اساسی مناطق کم برخوردار گچساران را برطرف سازد و زمینهساز ارتقای کیفیت زندگی در روستاها شود. وی ادامه داد: مهمترین هدف بسیج سازندگی از اجرای این برنامهها، تحقق فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر رفع محرومیتها و تقویت روحیه همبستگی و تعاون اجتماعی در مناطق محروم است.