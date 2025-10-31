وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه سفر خود به ازبکستان، در چهل و سومین نشست عمومی یونسکو سخنرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیش از ظهر امروز ۹ آبان در چهل و سومین نشست عمومی یونسکو - سمرقند ۲۰۲۵ سخنرانی کرد.

وی در سخنرانی خود ضمن محکومیت شهادت دانشمندان کشورمان به دست رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: این نخبگان فرهیخته که خود را وقف پیشرفت دانش کرده بودند، در مسیر خدمت به بشریت به شهادت رسیدند.

حسین سیمایی صراف، فقدان آنان را نه‌تنها یک تلخ‌کامی ملی برای ایران، بلکه زخمی بر پیکره جامعه علمی جهانی برشمرد و افزود: ما در کنار یکدیگر خواهان حمایت و حفاظت از دانشمندان، اندیشمندان و پژوهشگران در سراسر جهان هستیم؛ چراکه چنین اعمال خشونت‌آمیزی جایی در جهانی که در پی صلح و تفاهم است، ندارد.

وی خاطرنشان کرد: با نگاهی به آینده، مایلم توجه شما را به ابتکاری با اهمیت فرهنگی و اخلاقی برجسته جلب کنم؛ «منشور کوروش» که به‌صورت مشترک از سوی ایران و تاجیکستان پیشنهاد شده است، نمادی جهانی از حقوق اولیه بشر و تنوع فرهنگی است.

وزیر علوم افزود: این ابتکار، دعوتی است برای تجدید تعهد جهانی به بردباری، صلح و احترام متقابل و ارزش‌هایی که عمیقاً در میراث مشترک بشری ریشه دارند؛ از تمامی کشور‌های عضو دعوت می‌کنیم تا از این قطعنامه به‌عنوان یادآوری به‌موقعی از بنیاد‌های اخلاقی مشترک ما، حمایت کنند.

وی ضمن قدردانی از مدیرکل سابق یونسکو به خاطر محکومیت صریح و شجاعانه حملات علیه روزنامه‌نگاران ایرانی، گفت: آزادی بیان و امنیت فعالان رسانه‌ای از اصول ضروری برای داشتن جامعه‌ای آگاه و عادلانه است.

سیمایی صراف افزود: با وجود تحریم‌های ناعادلانه، ایران به حق جهانی آموزش پایبند مانده و مدارس و دانشگاه‌های خود را به روی هزاران دانشجوی خارجی باز نگه داشته و برای آنان امنیت، فرصت و امید فراهم می‌کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تقدیر از از تلاش‌های آینده‌نگرانه یونسکو در زمینه تمهید ابعاد اخلاقی فناوری‌های نوظهور، اظهار کرد: ابتکار‌های اخیر این سازمان از جمله توصیه‌نامه درباره اخلاق در فناوری‌های عصبی و توصیه‌نامه درباره اخلاق در هوش مصنوعی، بازتاب‌دهنده رویکردی دوراندیشانه است که تضمین می‌کند نوآوری همواره در چارچوب مسئولیت اخلاقی، احترام به حریم خصوصی و پاسداشت کرامت انسانی هدایت شود.