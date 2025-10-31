به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته با اشاره به تقارن روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: ملت ایران به برکت مکتب فاطمی و انقلابی، آموخته است که استکبارستیزی نه شعار‌ی گذرا، بلکه مسیر همیشگی ایمان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با مرور سه رویداد تاریخی — تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در قیام ضداستکباری سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ — که همگی روز ۱۳ آبان رخ داده است افزود: این رویداد‌ها فصل جدیدی از جهاد کبیر ملت ایران در برابر طاغوت را رقم زد.

امام جمعه زنجان با تأکید بر اینکه امروز نیز خط استکبار در هیئت نظام سلطه به‌ویژه آمریکا و صهیونیسم ادامه دارد، اظهار داشت: خط فاطمی، خط ایمان، روشنگری و مقاومت است.

وی حضرت فاطمه زهرا (س) را بانوی جهاد و روشنگری خواند و گفت: بانوی بزرگ اسلام در کوتاه‌ترین عمر، بلندترین جهاد را رقم زد.

امام جمعه زنجان با اشاره به پرسش نسل جوان درباره چرایی تقابل همیشگی ایران و آمریکا گفت: اختلاف ما با آمریکا، شخصی نیست؛ بلکه تضادی میان دو منطق سلطه و استثمار غربی در برابر منطق استقلال و عدالت انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی افزود: آمریکا با کشوری مشکل ندارد که تسلیم اراده‌اش شود، بلکه با ملتی دشمنی دارد که خود تصمیم بگیرد و مستقل بایستد.

خطیب جمعه زنجان تصریح کرد: اگر تاریخ را برای نسل نوجوان و جوان تبیین کنیم، فطرت پاک آنان پذیرای حقیقت خواهد بود، اما گاه در روشنگری نسبت به این حقایق کوتاهی کرده‌ایم.

چجت الاسلام والمسلمین حسینی در پایان، با دعوت عمومی از مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان گفت:سیزده آبان امسال، تمرینی برای میثاق فاطمی و عاشورایی ملت ایران است. خانواده‌ها، جوانان و دانش‌آموزان بیایند تا فریاد عزت و مرگ بر استکبار را فاطمی‌تر از همیشه سر دهیم.

وی همچنین از درخشش جوانان ورزشکار زنجانی در هفته تربیت بدنی قدردانی کرد و افزود: استعداد‌های جوان این استان در عرصه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری هر روز بیش از گذشته جلوه می‌کند و این روحیه ایمانی و امیدواری، راه‌حل عبور از مشکلات اقتصادی نیز خواهد بود.