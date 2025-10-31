مسوول مرکز فوریت‌های پزشکی پیرانشهر گفت: مرد ۶۵ ساله اهل این شهرستان در مناطق کوهستانی مشکان بر اثر حمله خرس از ناحیه ران و پا زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛عزیز ابراهیم نژاد اظهار کرد: این مرد به همراه جمعی از دوستان خود برای کوهنوردی به منطقه کوهستانی مشکان در نزدیکی سد سیلوی این شهرستان رفته بود و با فاصله از دوستان خود حرکت کرده بود.

وی اضافه کرد: یک قلاده خرس پس از حمله به این مرد میانسال با وی گلاویز شده و وی را از ناحیه ران و پا به شدت زخمی کرده بود.

مسوول مرکز فوریت‌های پزشکی پیرانشهر گفت: با اطلاع به مرکز فوریت های پزشکی ۱۱۵ این شهرستان، آمبولانس پایگاه جاده ای کارخانه قند پیرانشهر به منطقه اعزام شد و فرد مجروح شده برای مداوا به بیمارستانی شهید سلیمانی پیرانشهر اعزام شد.

وی از روستاییان و گردشگران این منطقه خواست هنگام کوهپیمایی در مناطق کوهستانی به دلیل احتمال حمله حیوانات وحشی از جمله خرس و گرگ از تک‌روی و جدا شدن از گروه خودداری کنند.

کوهستان مشکان در ۲۵ کیلومتری پیرانشهر و در مسیر سد سیلوه این شهرستان قرار دارد و یکی از زیستگاه های خرس قهوه‌ای در این منطقه به شمار می آید.