امام جمعه میانکاله زاغمرز با اشاره به دستاوردهای کشور در حوزههای هستهای و سلولهای بنیادی، بر لزوم تبیین این پیشرفتها برای مقابله با القائات دشمن تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجتالاسلام حسین انزائی، امام جمعه دهستان میانکاله زاغمرز بهشهر در خطبههای نماز جمعه این شهر با اشاره به دستاوردهای علمی و فناورانه جمهوری اسلامی ایران، گفت: در زمینه سلولهای بنیادی، موشکی و دیگر عرصههای پیشرفته، با تکیه بر جوان مومن انقلابی، امید و تبعیت از رهبری به اوج قلهها رسیدیم.
وی با تأکید بر اهمیت دانش هستهای برای رفع مشکلات کشور گفت: ما میخواهیم حق خودمان را خودمان داشته باشیم و مشکلات کشاورزی، پزشکی و صنعت را با انرژی هستهای رفع کنیم. توان ما به دانش هستهای ماست و نیروگاههای هستهای ما در مغزهای دانشمندان هستهای ما در قالب مکتب هستهای علیمحمدیها و دیگر دانشمندان هستهای است.
امام جمعه میانکاله با اشاره به تبلیغات دشمن افزود: القای دشمن، ناامیدی و القای ایران ضعیف است و ما باید کارآمدی و پیشرفت نظام را در قالب جهاد تبیین برای مردم بازگو و تبیین کنیم.
وی با بیان پایبندی ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: ما با تبعیت از رهبری در اوج قلهها ایستادهایم و در ادامه راه انقلاب، سرباز ولایت و پا در رکاب رهبری و ولایت ایستادهایم.
حجتالاسلام انزائی در پایان با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی خاطرنشان کرد: برخی از دلالان عرصههای داخلی با برخی معضلات اقتصادی میخواهند ناامیدی را القا کنند، در حالی که پیشرفت ایران اسلامی با توانمندی ایران به توان جوانان را به جهان مخابره کردیم و نشان دادیم که ایران قوی است و کسی نمیتواند نگاه چپ به ایران کند و ملت ایران در مقابل یاوهگوییهای دشمنان خواهد ایستاد.