به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ آیت الله حسینی همدانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کرج با اشاره به اینکه ۱۳ آبان روز قدردانی از تلاش و مجاهدت دانشجویان و دانش آموزان انقلاب اسلامی است، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آمریکا با ایجاد فتنه‌های مختلف قصد ضربه زدن به جمهوری اسلامی را داشت که با هوشیاری دانشجویان پیرو خط امام(ره)، چهره واقعی آمریکا با اسناد بیرون آمده از لانه جاسوسی مشخص شد.

امام جمعه کرج افزود: یکی از وظایف هر کس در این جامعه تبیین این حرکت جهادی و ارزشمند دانشجویان پیرو خط امام(ره) است که با این حرکت اجازه انحراف در کشور را نداند و همین موضوع باعث شد که رهبر کبیر انقلاب این حرکت را انقلاب دوم نامید

وی با اشاره به اینکه دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی تمامی نداشته است و ندارد، افزود: در اسناد بیرون آمده از لانه جاسوسی مشخص شد که استکبار جهانی حتی در زمانیکه دست نشانده خود هم بر قدرت بود بدنبال تامین منافع خود و ضربه زدن به ایران بود.

وی با اشاره به اینکه بصیرت افزایی و آگاه سازی جامعه در برابر فتنه‌ها راه نجات جامعه اسلامی در برابر دشمنی‌های استکبار جهانی است، افزود: برخی افراد وابسته به استکبار جهانی همواره بدنبال بزک کردن چهره کریه استکبار جهانی هستند در حالیکه مردم آگاه و بصیر هرگز اجازه نداده‌اند که در اهداف خود نتیجه‌ای کسب کنند و همه وظیفه داریم این راه نجات را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این افراد غرب زده و وابسته بتوانند در فتنه‌ها و دشمنی‌ها نتیجه‌ای بدست آورند گ.

امام جمعه کرج با اشاره به اینکه شعار مرگ بر آمریکا ریشه و عقبه تاریخی برای ملت ایران دارد، افزود: شعار مرگ بر آمریکا به تنهایی یک قطعنامه قاطع ملت ایران در برابر دشمنی‌های استکبار جهانی است و هرگز ملت ایران نمی‌توانند ترور دانشمندان هسته‌ای، خلف وعده ها، زورگویی ها، تهاجم نرم‌ها و فتنه‌های آمریکا را فراموش کنند و با این شعار می‌گویند که همچنان پای آرمان‌ها و اهداف خود ایستاده‌ایم و اجازه قلدری را به آمریکا را نخواهیم داد

آیت الله حسینی همدانی با بیان اینکه استکبار جهانی هیچگاه ایران قوی و مستقل را نپسندیده است، گفت: دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی همیشگی است و با قلدری تمام نه تنها در برابر جمهوری اسلامی در برابر تمام آزادیخواهان و کشور‌های دیگر ایستاده و به آنان ضربه می‌زند و همه وظیفه داریم با بیان نقاط قوی و توانمندی‌های خود امید را در جامعه افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه متولیان رسانه باید برای بیان ویژگی‌ها و توانمندی‌های جمهوری اسلامی تلاش مضاعف داشته باشند، گفت: روایت جذاب و مخاطب پسند از حرکت‌های جهادی مردان این مرز و بوم در دستیابی به موفقیت‌های برتر جهانی و خودکفایی‌ها باید با تلاش فعالان رسانه‌ای بیش از پیش مطرح و منعکس شود.