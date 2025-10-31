پخش زنده
امروز: -
تفاهمنامه همکاری میان شرکت فولاد غدیر نیریز و دانشگاه شیراز برای ساخت نمونه نیمهصنعتی سیستم توری ابر آبگریز برای استحصال آب از هوای خروجی برجهای خنککننده به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدجواد احمدی بیان کرد: در این روش، با تلفیق هوش مصنوعی، دانش هیدرودینامیک و ذرات نانو بهعنوان پوشش ابر آبگریز، تور ویژهای ساخته میشود که با بهرهگیری از انرژی خورشیدی، امکان جداسازی آب مقطر از هوای خروجی برجهای خنککننده را فراهم میسازد
احمدی افزود: این فناوری قابلیت استفاده درهمه پالایشگاهها و صنایع دارای برج خنککننده را دارد و گامی مؤثر برای مدیریت هوشمند منابع آب و کاهش اثرات زیستمحیطی صنایع کشور به شمار میرود
مدیرعامل شرکت فولاد غدیر نیریز گفت: بر اساس مفاد این تفاهمنامه، دانشگاه شیراز با حمایت شرکت فولاد غدیر نیریز، نمونه نیمهصنعتی این سیستم را طراحی میکند.
محمد جواد احمدی افزود: این طرح یکی از نوآورانهترین طرحهای زیستمحیطی شرکت فولاد غدیر نیریز است که میتواند حداقل ۴۰ درصد از آب موجود در هوای خروجی برجهای خنککننده را بدون مصرف انرژی اضافی بازیافت کند.
مدیرعامل شرکت فولاد غدیر نیریز بیان کرد: با بهرهبرداری از نمونه صنعتی، پیشبینی میشود سالانه بیش از ۳۰۰ هزار مترمکعب آب بازیافت شود.
محمد جواد احمدی گفت: این فناوری که کمتر از ۲۵ سال از عمر آن در جهان میگذرد، در حال حاضر تنها در اختیار سه کشور قرار دارد و اکنون برای نخستینبار در ایران، با حمایت شرکت فولاد غدیر نیریز، به مرحله اجرا میرسد و دانش فنی آن در انحصار این شرکت قرار خواهد داشت.