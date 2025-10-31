پخش زنده
استاندار گفت : با راهاندازی خط هوایی باری رشت - عمان و تکمیل راهآهن رشت - آستارا ، مسیر صادرات محصولات کشاورزی استان به بازارهای جهانی هموارتر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، هادی حقشناس در جشنواره کیوی شهرستان رودسر با قدردانی از فعالان بخش کشاورزی و برگزارکنندگان این رویداد گفت : صنایع تبدیلی و تکمیلی ، حلقه مفقوده ارزشافزوده در کشاورزی استان هستند و توسعه آنها میتواند موجب کاهش ضایعات و افزایش بهرهوری شود.
وی افزود: با توسعه صنایع تبدیلی، استانداردسازی محصولات، تکمیل زیرساختهای سردخانهای و حملونقل ، گیلان آماده است تا محصولاتش را با ارزش افزوده بیشتر به بازارهای جهانی عرضه کند و کشاورزی استان به محور اصلی اقتصاد پایدار تبدیل شود
استاندار با اشاره به رشد زیرساختهای سردخانهای گیلان افزود: شاید دو دهه پیش تصور ایجاد ۲۰۰ هزار تن ظرفیت سردخانه دشوار بود، اما امروز با همت سرمایهگذاران و حمایتهای بانکی، این هدف محقق شده و حتی از ظرفیت تولید برخی محصولات فراتر رفته است.
استاندار گیلان بر استانداردسازی محصولات صادراتی تأکید کرد و گفت: اگر در دو سال آینده محصولات ما، از جمله کیوی، فاقد شناسنامه و کد QR باشند، بسیاری از کشورها پذیرش آنها را متوقف خواهند کرد.
هادی حق شناس به رشد صادرات استان اشاره کرد و گفت : روزانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ کامیون بار از گیلان صادر یا وارد میشود و هدفگذاری ما افزایش این رقم به ۸۰۰ کامیون است، علاوه بر آن، با همکاری شرکتهای هواپیمایی، در حال برنامهریزی برای راهاندازی خط هوایی باری از فرودگاه رشت به عمان هستیم تا صادرات هوایی نیز فعال شود.
وی پروژه راهآهن رشت–آستارا را یکی از اولویتهای مهم توسعه دانست و اظهار داشت: تاکنون ۹۰ کیلومتر از مسیر آزادسازی شده که ۷۰ کیلومتر آن در شش ماه گذشته انجام شده است. امیدواریم در آینده نه چندان دور با تکمیل این مسیر، امکان صادرات مستقیم ریلی از گیلان به مقاصد بینالمللی فراهم شود.
استاندار همچنین به رشد گردشگری و ورود گردشگران خارجی نیز اشاره کرد: تاکنون بیش از ۵۰ هزار گردشگر خارجی وارد استان شدهاند و ضریب اشغال هتلها نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.
هادی حق شناس به همکاری دانشگاه گیلان در بهنژادی و افزایش بهرهوری محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: دانشگاه کشاورزی گیلان سه رقم جدید برای توسعه باغات معرفی کرده که موجب افزایش بهرهوری در واحد سطح میشود. با این روند، میتوانیم کشاورزی استان را به بخشی سودآور و پایدار تبدیل کنیم.
همچنین با حضور استاندار گیلان نخستین کارخانه تبدیل کیوی به پاستیل به بهرهبرداری رسید.