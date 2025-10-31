به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ حجت الاسلام علی اکبر اسماعیلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بوشهر گفت: غفلت از تاریخ، ملتی را اسیر دست استکبار می‌کند و نمونه روشن آن، تحریف وقایع مهمی، چون ۱۳ آبان است.

وی گفت: دشمنی آمریکا و غرب با پیشرفت ایران صرفاً نمایشی نیست و باید با بازخوانی این تجربه تاریخی، بر مقاومت ملی افزود.

اسماعیلی ضمن هشدار نسبت به خدشه وارد کردن بر اتحاد ملی و تطهیر چهره آمریکا و غرب در میان نخبگان و دانش‌آموزان، گفت: غرب نه تنها در گذشته بلکه امروز نیز همچنان با پیشرفت‌های علمی و مقاومت ملت ایران دشمنی می‌ورزد و با جنگ‌های رسانه‌ای، ترور دانشمندان و فشار‌های اقتصادی دنبال بازداشتن ملت از مسیر استقلال و آرمان‌های اسلامی است.

وی از نظام آموزشی خواست موضوع اسناد لانه جاسوسی و کارشکنی‌های آمریکا علیه استقلال ایران را به صورت جدی وارد متون درسی کند تا نسل جدید از تکرار بازی‌های رسانه‌ای و روایت‌های معکوس مصون باشد.

امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به ۱۳ آبان و تسخیر لانه جاسوسی وظیفه همه آحاد جامعه به‌ویژه جوانان و دانش‌آموزان را مطالعه روایت‌های اصیل انقلاب دانست و با انتقاد از تلاش بعضی رسانه‌ها و جریان‌های داخلی برای معکوس جلوه دادن آغازگر دشمنی‌ها، تأکید کرد: اسناد کودتای ۲۸ مرداد و مدارک انقلاب اسلامی به وضوح نشان می‌دهد که آغازگر خصومت‌ها و جنایت‌ها رژیم جنایتکار آمریکا بوده است.

امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به وقایع «جنگ ۱۲ روزه» اخیر و حملات شدت یافته اسرائیل و آمریکا علیه محور مقاومت، تأکید کرد: چهره جنایتکار آمریکا و متحدانش برای ملت ایران و تمام دنیا بار دیگر عیان و حقانیت شعار‌های انقلاب و رهبر معظم انقلاب آشکارتر از همیشه شد.

اسماعیلی با بیان اینکه دشمنان ملت ایران در این جنگ همه توان تبلیغاتی و نظامی را برای ایجاد اغتشاش و تضعیف موجودیت کشور به میدان آوردند، گفت: هدف اصلی آنان بستن پرونده جمهوری اسلامی و جلوگیری از پیشرفت علمی و فناورانه کشور بوده است.

وی افزود: در پی این وقایع و کشتار مردم بی‌گناه و ترور دانشمندان، برای نسل جدید و افکار عمومی روشن شد که غرب و جبهه استکبار تحمل ایران قوی را در منطقه ندارند و بهانه‌گیری‌ها و فشار‌ها هرگز صرفاً بهانه سیاسی نیست، بلکه برای توقف حرکت علمی و اقتدار جمهوری اسلامی است.

خطیب نماز جمعه بوشهر، با هشدار نسبت به موج جدید جنگ روانی و تبلیغاتی دشمن پس از شکست نظامی، افزود: برخی جریان‌های غرب‌زده و پادو‌های رسانه‌ای نظام سلطه بار دیگر به میدان آمده‌اند تا نسخه تسلیم، سازش و عقب‌نشینی در برابر زیاده‌خواهی آمریکا را تئوریزه و عادی‌سازی کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی افراد با رویکرد واقع‌بینانه و مرعوب خود از هیاهو‌های رسانه‌ای غرب، مقصر اصلی مشکلات را ملت و نظام می‌دانند و به دنبال کمرنگ جلوه دادن دشمنی‌های آشکار و انکار نقش‌آفرینی آمریکا در این توطئه‌ها هستند افزود: ثبات اجتماعی و اقتدار ملی امروز ملت ایران، حاصل اعتماد به شعار‌های اصیل انقلابی، حرکت در مسیر هدایت‌های مقام معظم رهبری و هوشیاری در برابر نسخه‌های نخ‌نمای غربی است.

اسماعیلی به مسئولان و نخبگان سیاسی و رسانه‌ای توصیه کرد: همچون گذشته، اتحاد مقدس و ملی را، چون امانت الهی حفظ کنند و اجازه رخنه افراد نفوذی در مناصب رسانه‌ای و سست شدن جبهه مطالبه‌گری برای توسعه را ندهند.

وی همدلی رسانه‌ها و مدیران برای پیگیری مسائل زیرساختی نظیر راه‌آهن، آبرسانی و اشتغال را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: برای جلوگیری از گرانی کالا‌ها باید مسئولان تدبیر و پیگیری کنند چراکه زندگی با مشکلات مواجه کرده و مردم در رنج هستند.

خطیب نماز جمعه بوشهر با بیان اینکه برخی انتصاب‌ها در پست‌های حساس رسانه‌ای، زمینه نفوذ جریان‌های غیرهمسو با نظام را ایجاد کرده افزود: برخی رسانه‌های رسمی حتی به دستاورد‌های همین دولت بی‌اعتقادند و با اقدامات و گفتار خود مانع تحقق اهداف دولت می‌شوند.

امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به لزوم صیانت از فرهنگ اسلامی، حمایت از سرمایه‌گذار داخلی، کاهش فشار‌های اقتصادی بر مردم و اهتمام به مسئله بارش باران و تضرع و استغفار در برابر مشکلات اقلیمی، تأکید کرد: راه نجات کشور در تقویت هویت ملی دینی، مقابله با نفوذ فرهنگی و استمرار هوشیاری تاریخی ملت ایران است.