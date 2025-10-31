وحدت ملی عامل مهم خنثی سازی همه توطئه هاست
امام جمعه موقت بوشهر گفت: همدلی و اتحاد نعمتی الهی است که در سایه حفظ آن همه توطئهها خنثی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ حجت الاسلام علی اکبر اسماعیلی در خطبههای نماز جمعه این هفته بوشهر گفت: غفلت از تاریخ، ملتی را اسیر دست استکبار میکند و نمونه روشن آن، تحریف وقایع مهمی، چون ۱۳ آبان است.
وی گفت: دشمنی آمریکا و غرب با پیشرفت ایران صرفاً نمایشی نیست و باید با بازخوانی این تجربه تاریخی، بر مقاومت ملی افزود.
اسماعیلی ضمن هشدار نسبت به خدشه وارد کردن بر اتحاد ملی و تطهیر چهره آمریکا و غرب در میان نخبگان و دانشآموزان، گفت: غرب نه تنها در گذشته بلکه امروز نیز همچنان با پیشرفتهای علمی و مقاومت ملت ایران دشمنی میورزد و با جنگهای رسانهای، ترور دانشمندان و فشارهای اقتصادی دنبال بازداشتن ملت از مسیر استقلال و آرمانهای اسلامی است.
وی از نظام آموزشی خواست موضوع اسناد لانه جاسوسی و کارشکنیهای آمریکا علیه استقلال ایران را به صورت جدی وارد متون درسی کند تا نسل جدید از تکرار بازیهای رسانهای و روایتهای معکوس مصون باشد.
امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به ۱۳ آبان و تسخیر لانه جاسوسی وظیفه همه آحاد جامعه بهویژه جوانان و دانشآموزان را مطالعه روایتهای اصیل انقلاب دانست و با انتقاد از تلاش بعضی رسانهها و جریانهای داخلی برای معکوس جلوه دادن آغازگر دشمنیها، تأکید کرد: اسناد کودتای ۲۸ مرداد و مدارک انقلاب اسلامی به وضوح نشان میدهد که آغازگر خصومتها و جنایتها رژیم جنایتکار آمریکا بوده است.
امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به وقایع «جنگ ۱۲ روزه» اخیر و حملات شدت یافته اسرائیل و آمریکا علیه محور مقاومت، تأکید کرد: چهره جنایتکار آمریکا و متحدانش برای ملت ایران و تمام دنیا بار دیگر عیان و حقانیت شعارهای انقلاب و رهبر معظم انقلاب آشکارتر از همیشه شد.
اسماعیلی با بیان اینکه دشمنان ملت ایران در این جنگ همه توان تبلیغاتی و نظامی را برای ایجاد اغتشاش و تضعیف موجودیت کشور به میدان آوردند، گفت: هدف اصلی آنان بستن پرونده جمهوری اسلامی و جلوگیری از پیشرفت علمی و فناورانه کشور بوده است.
وی افزود: در پی این وقایع و کشتار مردم بیگناه و ترور دانشمندان، برای نسل جدید و افکار عمومی روشن شد که غرب و جبهه استکبار تحمل ایران قوی را در منطقه ندارند و بهانهگیریها و فشارها هرگز صرفاً بهانه سیاسی نیست، بلکه برای توقف حرکت علمی و اقتدار جمهوری اسلامی است.
خطیب نماز جمعه بوشهر، با هشدار نسبت به موج جدید جنگ روانی و تبلیغاتی دشمن پس از شکست نظامی، افزود: برخی جریانهای غربزده و پادوهای رسانهای نظام سلطه بار دیگر به میدان آمدهاند تا نسخه تسلیم، سازش و عقبنشینی در برابر زیادهخواهی آمریکا را تئوریزه و عادیسازی کنند.
وی با اشاره به اینکه برخی افراد با رویکرد واقعبینانه و مرعوب خود از هیاهوهای رسانهای غرب، مقصر اصلی مشکلات را ملت و نظام میدانند و به دنبال کمرنگ جلوه دادن دشمنیهای آشکار و انکار نقشآفرینی آمریکا در این توطئهها هستند افزود: ثبات اجتماعی و اقتدار ملی امروز ملت ایران، حاصل اعتماد به شعارهای اصیل انقلابی، حرکت در مسیر هدایتهای مقام معظم رهبری و هوشیاری در برابر نسخههای نخنمای غربی است.
اسماعیلی به مسئولان و نخبگان سیاسی و رسانهای توصیه کرد: همچون گذشته، اتحاد مقدس و ملی را، چون امانت الهی حفظ کنند و اجازه رخنه افراد نفوذی در مناصب رسانهای و سست شدن جبهه مطالبهگری برای توسعه را ندهند.
وی همدلی رسانهها و مدیران برای پیگیری مسائل زیرساختی نظیر راهآهن، آبرسانی و اشتغال را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: برای جلوگیری از گرانی کالاها باید مسئولان تدبیر و پیگیری کنند چراکه زندگی با مشکلات مواجه کرده و مردم در رنج هستند.
خطیب نماز جمعه بوشهر با بیان اینکه برخی انتصابها در پستهای حساس رسانهای، زمینه نفوذ جریانهای غیرهمسو با نظام را ایجاد کرده افزود: برخی رسانههای رسمی حتی به دستاوردهای همین دولت بیاعتقادند و با اقدامات و گفتار خود مانع تحقق اهداف دولت میشوند.
امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به لزوم صیانت از فرهنگ اسلامی، حمایت از سرمایهگذار داخلی، کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم و اهتمام به مسئله بارش باران و تضرع و استغفار در برابر مشکلات اقلیمی، تأکید کرد: راه نجات کشور در تقویت هویت ملی دینی، مقابله با نفوذ فرهنگی و استمرار هوشیاری تاریخی ملت ایران است.