رابرت مالی نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران گفت: اسرائیل منابع کافی برای مقابله با موشک‌ها و راکت‌های ایرانی نداشت و کمبود سامانه‌های رهگیر احساس می‌شد. این هم در توقف جنگ نقش داشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از وبگاه خبری اوریان ۲۱، آلن گرش نویسنده و مقاله نویس، در مقاله‌ای با عنوان غزه، ایران و دونالد ترامپ که ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ در روزنامه اینترنتی اوریان ۲۱ منتشر شد، با اشاره به دیدگاه کلی دربارهٔ ترامپ و سبک مدیریت او نوشت یکی از نکات شگفت‌انگیز این دولت در مقایسه با دولت قبلی این است که ترامپ خط قرمزی نمی‌شناسد.

آلن گرش در گفت‌و‌گو با رابرت مالی رابرت مالی، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران از وی درباره ایران پرسید : شما (رابرت مالی) سال‌ها پرونده ایران را در کاخ سفید دنبال کرده‌اید. آیا تصمیم آمریکا برای مشارکت در «جنگ دوازده روزه» شما را شگفت‌زده کرد؟ چگونه می‌توان آن را در چارچوب سیاست ترامپ تفسیر کرد؟

رابرت مالی: درباره ترامپ، همه چیز شگفت‌آور است و هم هیچ چیز شگفت‌آور نیست. ما روزانه بیانیه‌های او را دنبال می‌کنیم و سپس روزی می‌رسد که بر خلاف همه گفته‌هایش عمل می‌کند. من فکر می‌کردم او واقعاً به دنبال توافق با ایران است. تماس‌های مستقیم بین دولت ترامپ و ایران بیشتر از دوران دولت بایدن بود. نقاطی برای گفت‌و‌گو وجود داشت. از سوی دیگر، پایگاه انتخاباتی او به شدت مخالف مداخله نظامی بود. ترامپ آدمی بی‌صبر است. او می‌خواست ظرف سه ماه به توافق برسد و وقتی موفق نشد، فکر کرد و شاید نتانیاهو پیشنهاد کرده بود، دلیل شکست کمبود فشار نظامی است. ایده یک حمله چشمگیر به ایران، از جمله استفاده از بمب بزرگ برای نابودی سایت هسته‌ای فوردو، ممکن بود او را جذب کند. با وجود این، همزمان تلاش کرد جنگ ادامه پیدا نکند.

آلن گرش در ادامه پرسید: به نظر می‌رسد نتانیاهو می‌خواست جنگ ادامه پیدا کند.

رابرت مالی در پاسخ گفت : عامل دیگری هم بود. اسرائیل منابع کافی برای مقابله با موشک‌ها و راکت‌های ایرانی نداشت و کمبود سامانه‌های رهگیر احساس می‌شد. این هم در توقف جنگ نقش داشت.

آیا این تنها دور اول بود؟ آیا دور‌های بعدی هم خواهد بود؟ همه چیز بستگی دارد به ذهن ترامپ. او به توافق با ایران اهمیت می‌دهد و هر روز می‌گوید توافق در دسترس است. او تأکید کرده که تهران از طرح او برای غزه حمایت کرده است. ترامپ هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد.