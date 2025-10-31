پخش زنده
امام جمعه کیش، گفت: انقلاب اسلامی ایران، استمرار حرکت اولیای الهی در استکبار ستیزی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان و سالروز تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، قتل عام دانش آموزان مخالف رژیم شاه در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸ گفت: ما مخالف استکباریم، جنگ طلب نیستیم، اما از منافع و شرف ملتمان برابر مستکبران دفاع خواهیم کرد.
او با اشاره به تسخیر سفارت آمریکا در تهران که به لانه جاسوسی شهرت یافت، افزود: برخی با تحلیلهای سطحی میگویند این کار اشتباه بود، اما باید بدانیم اگر سفارت آمریکا تسخیر نمیشد کودتای ۲۸ مرداد تکرار میشد.
امام جمعه کیش با بیان اینکه دشمنی استکبار با ایران تمامی ندارد، گفت: آنان مخالف عزت و توانمندی جمهوری اسلامی ایران هستند و ما تا آخر برابر آنها میایستیم و مرگ بر آمریکا خواهیم گفت.
امام جمعه کیش به نامه حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر منشور برادری، گفت: اختلاف نظر در اداره امور کشور امری طبیعی است و باعث رشد میشود، اما اختلاف بر سر مبانی و اصول نظام مضر است و همه باید بدانیم ما دشمن مشترک داریم و با وفاق ملی، حفظ وحدت و اتکا به مدیران و نیروهای مسلح، هیچ قدرتی نمیتواند برابر ملت ایران قد علم کند.
حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز با اشاره به سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به کیش، گفت: این سفر برکات خوبی هم برای مناطق آزاد و هم برای کیش خواهد داشت و قرار شد تا یک ماه آینده، برنامهها و طرحهایی که در این سفر و قبل از آن تدوین شده، شامل بازگرداندن مزیت های مناطق آزاد، توجه به معیشت ساکنان کیش، استفاده از نیروهای بومی، اجرای کامل ماده ۶۵ و مشکلات مسکن تدوین و اعلام شود.
امام جمعه کیش به ۱۴ آبان روز فرهنگ عمومی هم اشاره کرد و گفت: فرهنگ اگر ضعیف باشد بر دیگر ساختارهای اجتماعی نیز تاثیر میگذارد و حفظ و حراست از آن و ارتقای فرهنگ عمومی وظیفهای همگانی است.
او گفت: دشمن میداند فرهنگ عامل پیروزی ماست و همه میدانیم در کشور مشکلاتی هست، اما باید بدانیم نظام کار آمد است و نباید در دام و توطئه دشمن که میخواهد نظام را ناکارآمد نشان دهد بیفتیم و امروز دستاوردهای انقلاب اسلامی قابل بیان و عرضه در عرصه جهانی است.
امام جمعه کیش به فرارسیدن ایام فاطمیه اشاره کرد و شخصیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را نمونهای کامل برای بشریت دانست و از مردم و مسئولان خواست برنامههای این ایام را در شأن اهل بیت علیهم السلام برگزار کنند.