به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر عزیزی رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ضمن بازدید از ساختمان بهزیستی قصرشیرین، در جریان آخرین وضعیت و روند بازسازی این ساختمان قرار گرفتند.

درجنگ تحمیلی ۱۲ روزه، رژیم صهیونیستی در جریان حملات تجاوزکارانه خود، ساختمان اداره بهزیستی شهرستان قصرشیرین را بمباران و یک نفر را به شهادت رساند.

این رژیم جنایتکار چندین مکان غیرنظامی دیگر از جمله بیمارستان فارابی، یک مرکز بهداشت، یک مرکز خدمات کشاورزی، یک مرکز پرورش اسب و چند کارخانه صنعتی استان را هم بیماران کرد.

همچنین رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بازدید از مرز پرویزخان آخرین وضعیت فعالیت‌های تجاری، ترانزیتی و مسافری این مرز و فعالیت منطقه آزاد قصرشیرین را بررسی کردند.