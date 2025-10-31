تقدیر فرماندار هلیلان از صدا و سیمای ایلام بهدلیل انعکاس مطالبات مردم
فرماندار هلیلان با قدردانی از ابتکار صدا و سیمای مرکز ایلام در تولید و پخش برنامه «هلیلان ایلام»، این اقدام را گامی مؤثر در جهت انعکاس صدای مردم و طرح مسائل و ظرفیتهای شهرستان دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «آیت قیصربیگی» فرماندار هلیلان اظهار داشت: برنامه هلیلان ایلام نمونهای از ارتباط سازنده رسانه ملی با مردم است که ضمن معرفی دستاوردها و خدمات نظام در منطقه، زمینه بیان مطالبات و مشکلات مردم را نیز فراهم کرده است.
وی افزود: امروز شاهد آن هستیم که صدای مردم شریف هلیلان از طریق رسانه ملی به گوش مسئولان استانی و کشوری میرسد و این اتفاق مبارک، موجب امیدآفرینی و تقویت ارتباط مردم و مسئولان شده است.
فرماندار هلیلان با تقدیر از تلاشهای صدا و سیمای مرکز ایلام تأکید کرد: تداوم این رویکرد میتواند نقش مؤثری در توسعه شهرستان ایفا کند، چرا که رسانه ظرفیت ارزشمندی در مسیر پیشرفت مناطق مختلف، بهویژه شهرستانهایی، چون هلیلان دارد.