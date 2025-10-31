به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۹ آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین اصلی امروز روزنامه های انگلیس

دیلی اکسپرس:پادشاه تمامی عناوین سلطنتی برادرش اندرو را لغو کرد. او از این پس با نام «اندرو مونت‌باتن ویندسور» شناخته می‌شود و باید اقامتگاه سلطنتی خود را ترک کند.دیلی میرور:پادشاه گام‌هایی برای خلع لقب «شاهزاده» از اندرو برداشته است. او ناچار به ترک اقامتگاه خود شده و پرنس ویلیام نیز از این تصمیم حمایت کرده است.تایمز:اندرو عنوان «شاهزاده» را از دست داد و باید از اقامتگاه سلطنتی خود خارج شود. او با نام جدید «اندرو مونت‌باتن ویندسور» در ملک سلطنتی دیگری ساکن خواهد شد.دیلی تلگراف:پادشاه تمام القاب و افتخارات اندرو را لغو کرد. او باید خانه‌اش را ترک کند و همسر سابقش، سارا فرگوسن نیز ناچار به یافتن محل سکونت تازه‌ای است.دیلی میل:پادشاه لقب «شاهزاده» را از اندرو گرفت و او را وادار کرد اقامتگاه سلطنتی خود را ترک کند. این تصمیم در پی لطمه به اعتبار خاندان سلطنتی پس از ارتباط او با پرونده جفری اپستین اتخاذ شد.دیلی استار:پادشاه همهٔ عناوین و امتیازات اندرو را لغو کرد. او دیگر در جایگاه رسمی دربار حضور نخواهد داشت و از این پس با نام خانوادگی سلطنتی شناخته می‌شود.آی پیپر:پادشاه برای حفظ اعتبار سلطنت، اندرو را از همهٔ عناوین و افتخاراتش خلع کرد. او باید اقامتگاه سلطنتی خود را ترک کرده و به اقامتگاه دیگری منتقل شود.ایندیپندنت:در پی اعتراضات عمومی درباره ارتباط اندرو با جفری اپستین، پادشاه همهٔ القاب او را لغو کرد. او باید خانه‌اش را ترک کند و از این پس با نام خانوادگی سلطنتی شناخته می‌شود.گاردین:پادشاه در تصمیمی رسمی، عنوان «شاهزاده» را از اندرو سلب کرد. او باید محل اقامت خود را ترک کرده و به اقامتگاه جدیدی منتقل شود. این تصمیم برای حفظ آبروی خاندان سلطنتی گرفته شده است.