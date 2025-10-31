دیلی اکسپرس:
پادشاه تمامی عناوین سلطنتی برادرش اندرو را لغو کرد. او از این پس با نام «اندرو مونتباتن ویندسور» شناخته میشود و باید اقامتگاه سلطنتی خود را ترک کند.
دیلی میرور:
پادشاه گامهایی برای خلع لقب «شاهزاده» از اندرو برداشته است. او ناچار به ترک اقامتگاه خود شده و پرنس ویلیام نیز از این تصمیم حمایت کرده است.
تایمز:
اندرو عنوان «شاهزاده» را از دست داد و باید از اقامتگاه سلطنتی خود خارج شود. او با نام جدید «اندرو مونتباتن ویندسور» در ملک سلطنتی دیگری ساکن خواهد شد.
دیلی تلگراف:
پادشاه تمام القاب و افتخارات اندرو را لغو کرد. او باید خانهاش را ترک کند و همسر سابقش، سارا فرگوسن نیز ناچار به یافتن محل سکونت تازهای است.
دیلی میل:
پادشاه لقب «شاهزاده» را از اندرو گرفت و او را وادار کرد اقامتگاه سلطنتی خود را ترک کند. این تصمیم در پی لطمه به اعتبار خاندان سلطنتی پس از ارتباط او با پرونده جفری اپستین اتخاذ شد.
دیلی استار:
پادشاه همهٔ عناوین و امتیازات اندرو را لغو کرد. او دیگر در جایگاه رسمی دربار حضور نخواهد داشت و از این پس با نام خانوادگی سلطنتی شناخته میشود.
آی پیپر:
پادشاه برای حفظ اعتبار سلطنت، اندرو را از همهٔ عناوین و افتخاراتش خلع کرد. او باید اقامتگاه سلطنتی خود را ترک کرده و به اقامتگاه دیگری منتقل شود.
ایندیپندنت:
در پی اعتراضات عمومی درباره ارتباط اندرو با جفری اپستین، پادشاه همهٔ القاب او را لغو کرد. او باید خانهاش را ترک کند و از این پس با نام خانوادگی سلطنتی شناخته میشود.
گاردین:
پادشاه در تصمیمی رسمی، عنوان «شاهزاده» را از اندرو سلب کرد. او باید محل اقامت خود را ترک کرده و به اقامتگاه جدیدی منتقل شود. این تصمیم برای حفظ آبروی خاندان سلطنتی گرفته شده است.
تیتر اخبار مهم امروز خبرگزاری ها و روزنامه های پاکستان
«جیو نیوز»
- افزایش ۶۰ درصدی حملات علیه اصحاب رسانه در پاکستان
- پاکستان و افغانستان در مذاکرات استانبول برای ادامه آتش بس توافق کردند
- حمایت حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان از عملیات های ضد تروریستی ارتش در ایالت خیبرپختونخوا
- شهباز شریف و آصف زرداری طی دیداری در زمینه تشکیل دولت در کشمیر پاکستان گفتگو کردند
«آج نیوز»
- مراسم تحلیف کابینه دولت محلی ایالت خیبرپختونخوا امروز برگزار می شود
- دیوان عالی پاکستان ارائه تبعیت به شهروندان افغان دارای همسر پاکستانی را ممنوع کرد
- ارتش پاکستان یک سرکرده مهم گروه تروریستی تحریک طالبان را به هلاکت رساند
- فرمانده ارتش پاکستان: تروریسم از خاک افغانستان را تحمل نمی کنیم
«اکسپرس نیوز»
- نشست بعدی مذاکرات پاکستان و افغانستان به میزبانی ترکیه ۰۶ نوامبر برگزار می شود
- پاکستان ادامه نقض آتش بس و معاهده صلح غزه از سوی اسرائیل را شدیدا محکوم کرد
- نخست وزیر پاکستان: اعزام نیروی کار ماهر به عربستان برای چهار سال آینده افزایش خواهد یافت
- فهرست تروریست های تحت تعقیب در ایالت خیبرپختونخوا منتشر شد
مهمترین عناوین روزنامههای امروز ترکیه
حریت
حمایت نخست وزیر آلمان از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا
اعلام جرم داور فوتبال در باره ادعاهای شرط بندی
ارزش ۲۰ یوروفایتر ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون استرلین
صباح
درس اردوغان به نخست وزیر آلمان در باره غزه
حمایت صدراعظم آلمان از عضویت ترکیه در اروپا
قرارداد فروش جنگنده هجومی ترکیه به اسپانیا؛ یونان را دست پاچه کرد
آمریکا خواهان حضور نظامی ترکیه در غزه است
نفس
اردوغان به صدراعظم آلمان: جنایات اسراییل در غزه را نمیبینید؟
زوربای کوچوک داور فوتبال: شرط بندی نکردهام
فساد مالی میلیاردی در شرکت نفتی ترک پترول
سوزجو
هزینه ۱۱۶ میلیارد لیری برای ۲۰ یوروفایتر خیلی گران است
تاوان اس ۴۰۰ برای ترکیه خیلی گران تمام شد
صدراعظم آلمان با چمدان به کاخ ریاست جمهوری ترکیه آمد
جمهوریت
انتقاد حقوقی مرتس از روند محاکمههای سیاسی در ترکیه
اردوغان: روند قضایی پرونده شرط بندی داوران فوتبال ادامه مییابد
تورک گون
درآمد ۶۱ میلیارد دلاری ترکیه در سال ۲۰۲۴ از گردشگری
حمایت تمام قد ترامپ از ادامه نسل کشی در غزه
دریاچه ایزنیک هم خشک شد
ترکیه
اطلاعات شخصی ساکنان استانبول به آلمان داده شد/ چهار نفر بازداشت شدند
کیفرخواست امام اوغلو در شرف اتمام است
ملانصرالدین دنیای ترک را متحد کرد
ینی شفق
اسراییل در انتخابات هلند هم بازنده شد
اردوغان به مرتس: آلمان نسل کشی غزه را نمیبیند؟
قتل عام در سودان/ مثل اسباب بازی میکشند
قرار
چریکهای تحت حمایت امارات در سودان در عرض دو سال ۱۵۰ هزار نفر را به قتل رساندند
انتقاد اردوغان از مرتس بدلیل حمایت تسلیحاتی آلمان از اسراییل
مجلس مصوبات لازم برای ترکیه عاری از ترور را انجام خواهد داد
آکشام
دیدار راهبردی اردوغان و مرتس / تمرکز بر اشتراکات
آمریکا خواهان حضور نظامی ترکیه در غزه است
فساد مالی در شرکت نفتی ترک پترول / هشت نفر بازداشت شدند
عناوین مهم امروز رسانههای فرانسه
س نیوز – سقوط آزاد امانوئل مکرون؛ زوال غم انگیز و دشوار یک رئیس جمهور. طبق نظر سنجی تازه، تنها ۱۱ درصد مردم فرانسه به رئیس جمهور اعتماد دارند. این سقوط وحشتناک تاکنون سابقه نداشته است.
لیبراسیون – نظرسنجی انحصاری: بیشتر فرانسویها (۵۴ درصد) گفتهاند در انتخابات ریاست جمهوری آینده به مارین لوپن و حزب او (تجمع ملی) رای میدهند.
ب افام – ایران تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای آزمایشهای هستهای را نشانه مسئولیت پذیر نبودن او دانست.
ب افام – آمریکا بیشترین سلاح هستهای جهان را دارد. ۱۲ هزار و ۲۴۱ کلاهک اتمی در اختیار ۹ کشور جهان است که فرانسه در مکان چهارم قرار دارد.
ون مینوت – دستبرد به موزه لوور؛ در پی دستگیری دو تن در روزهای گذشته، ۵ مظنون دیگر بازداشت شدند. در بازجوییهای فشرده، تاکنون هیچ نشانی از جواهرات سرقت شده به دست نیامده است.