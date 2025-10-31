به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ امام جمعه موقت رشت امروز در خطبه‌های نماز جمعه در مصلای امام خمینی رشت با تبیین ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گفت: آموزه‌های فاطمی، شاخص حرکت در مسیر جهاد، شهادت طلبی و ایستادگی دربرابر استکبار است و امروز سیره و منش آن حضرت باید بیش از پیش در جامعه تبیین و ترویج شود.

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسین صفوی همچنین بر ضرورت مردمی‌تر کردن مشارکت‌ها در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج هرچه بیشتر فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاکید کرد.

وی به نسل کشی مسلمانان درطول تاریخ هم اشاره کرد وگفت: سکوت جوامع در برابر این جنایات، موجب تشدید جنایات ددمنشانه شده است.

خظیب جمعه رشت بابیان اینکه دلیل اصلی دشمنی آمریکای جنایتکار با ایران، تفاوت گفتمان غرب با گفتمان دینیِ اسلامی-ایرانی است افزود: گفتمان سلطه‌ی تمدنی غرب، مبتنی برنفوذ وکنترل و گفتمان استقلال خواهی ایران، برپایه کرامت انسانی واستقلال کشور است.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسین صفوی، تاسی هرچه بیشتر از ارزش‌های دینی و الگوگیری از حضرت زهرا سلام الله علیها را لازمه مقابله با فساد استکبار و نفوذ فرهنگی دشمن دانست.

وی با اشاره به ۳ واقعه مهم ۱۳ آبان، تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، شهادت جمعی از دانش آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸، ازهمگان دعوت کرد تا همچون همیشه در راهپیمایی ۱۳ آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی شرکت گسترده وفعال داشته باشند.