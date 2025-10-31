به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم دونفره محمدپرهام فراهانی و محمدمهدی کنعانی از استان قم با عملکردی درخشان در مراحل حذفی و غلبه بر تیم دو نفره البرز به بازی فینال این رقابت‌ها راه یافتند.

نمایندگان استان قم در دیدار پایانی هم برابر تیم قدرتمند مازندران به میدان رفتند و با پیروزی در دست سوم، عنوان قهرمانی کشور را از آن خود کردند.

در این مسابقات، پرهام فراهانی، مهدی کنعانی و مهدیار اصغری در رده سنی زیر ۱۷ سال و امیرمحمد پاک‌نژاد در رده سنی زیر ۱۹ سال، نمایندگان قم بودند که با هدایت محمدرضا مطیع، سرمربی تیم، در دو بخش انفرادی و دونفره شرکت کردند.

این رقابت‌ها در خانه اختصاصی بدمینتون بوشهر برگزار شد.