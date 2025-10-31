رویداد‌های ادبی و فرهنگی باغ کتاب این هفته با رونمایی‌های جدید و نشست‌های ادبی همراه بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما این هفته کتابی در قالب رمان با عنوان «ارثیه خاموش» در مجموعه باغ کتاب رونمایی شد.

یک نشست ادبی با عنوان منظومه نیز در این هفته در باغ کتاب برگزار شد که به دنبال برنامه شنبه‌های این مجموعه فرهنگی بود.

نشستی دیگر در همین راستا با عنوان روند تغییرات تا تاثیر فضای مجازی براستقبال نسل نو از ترانه به اجرا در آمد که کافه علم باغ کتاب، میزبان آن بود.

باغ کتاب تهران بزرگترین مجموعه‌های کتاب و سرگرمی‌های علمی کشور است که به عنوان بزرگترین کتابفروشی ایران شناخته می‌شود وهشت سال پیش مورد بهره برداری قرار گرفت.