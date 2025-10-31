در ادامه برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای بازآفرینی شهری، عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در سفر کاری از مناطق گرمدره و جوادآباد بازدید کرد تا روند سامان‌دهی بافت‌های فرسوده و اجرای طرح «کلید به کلید» را بررسی کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی با حضور در نشست مشترکی در شهرداری گرمدره، مشکلات املاک واقع در حریم خطوط راه‌آهن این شهر را بررسی کرد.

در این نشست، گلپایگانی پس از شنیدن گزارش‌های فنی درباره لرزش ناشی از تردد قطار در محدوده‌های سعادتیه و ناصریه، بر لزوم برنامه‌ریزی مشترک برای تأمین ایمنی ساکنان این مناطق تأکید کرد.

وی به همراه حاضران از ۱۲۰ پلاک ریزدانه در حریم راه‌آهن بازدید و مشکلات فنی این محدوده را از نزدیک ارزیابی کرد.

در ادامه سفر، معاون وزیر از اراضی جوادآباد، حیدرآباد و عدل کرج نیز بازدید کرد تا ظرفیت اجرای طرح «کلید به کلید» در این مناطق بررسی شود.

گلپایگانی در حاشیه بازدیدها گفت: این طرح، الگویی انسان‌محور برای نوسازی بافت‌های ناکارآمد و جابه‌جایی محترمانه خانوارهاست.

او افزود: اجرای این الگو می‌تواند به مدلی پایدار برای بازآفرینی شهری در منطقه تبدیل شود.

گلپایگانی گفت: توسعه زیرساخت‌ها و خدمات شهری در فاز دوم این منطقه در دستور کار شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار دارد.