نهاد کتابخانههای عمومی کشور با محور نقش کتابخانههای عمومی در ترویج فرهنگ مطالعه در خانوادهها، در رویداد ملی «جامعهپرداز» حضور یافت. پویشهای مطالعه خانوادگی، نشستهای کتابخوان خانوادگی و طرحهای ترویجی ویژه والدین و کودکان، ازجمله برنامههای غرفه نهاد در این رویداد بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما این رویداد که با حضور بیش از سه هزار مجموعه مردمی فعال در حوزه خانواده از سراسر کشور، در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد به همت بنیاد ملی خانواده و با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، بهعنوان یکی از بزرگترین گردهماییهای فرهنگی و اجتماعی خانوادهمحور کشور با هدف ارتقای فرهنگ خانواده، ترویج فرزندآوری، تحکیم بنیان خانواده و الگوی زیست مؤمنانه در جامعه برپا شد.
آزاده نظربلند؛ دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با همراهی سیامک محبوب؛ معاون توسعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانی نهاد، در حاشیه بازدید از بخشهای مختلف این رویداد، با حجتالاسلام روحالله رویت؛ رئیس بنیاد ملی خانواده، دیدار و درباره زمینههای همکاری و همافزایی میان نهاد و مجموعههای مردمی فعال در حوزه خانواده، گفتوگو کرد.
غرفه نهاد کتابخانههای عمومی کشور در این رویداد با محوریت نقش کتابخانههای عمومی در ترویج فرهنگ مطالعه در خانوادهها برپا شد. در این غرفه، برنامهها و طرحهای فرهنگی متنوع نهاد ازجمله پویشهای مطالعه خانوادگی، نشستهای کتابخوان خانوادگی و طرحهای ترویجی ویژه والدین و کودکان معرفی شدند که با استقبال گسترده فعالان فرهنگی و مردمی از سراسر کشور روبهرو شد.
در رویداد ملی «جامعهپرداز» محورهایی مانند ازدواج و تحکیم خانواده، فرزندآوری و تربیت فرزند، هویت بانوان در جامعه اسلامی و سبک زندگی ایرانی–اسلامی، در قالب نشستهای تخصصی، کارگاهها، نمایشگاهها و برنامههای شبکهسازی میان نهادهای مردمی برگزار شد.