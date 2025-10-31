پخش زنده
دوره آموزشی توانمند سازی آموزگاران ابتدایی مدارس سراسر استان با حضور ۷۰۰ معلم مقطع ابتدایی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسئول برگزاری این دوره آموزشی گفت: با هدف توانمند سازی آموزگاران مقطع ابتدایی دوره آموزشی ریاضی و فارسی برگزار شده است.
محمد علی علی محمدی افزود: این دورههای آموزشی با حضور اساتید ریاضی و فارسی که از مولفان کتابهای درسی دانش آموزان هستند برگزار شده است.
او ادامه داد:امیدواریم با توانمند سازی آموزگاران، دانش آموزان تاثیر دورههای آموزشی را در کلاسهای درسی خود تجربه کنند.