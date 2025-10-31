اعزام کاروان راهیان نور شهرستان دنا به مناطق عملیاتی
۱۸۰ نفر از دانش آموز دختر مدارس شهرستان دنا عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دنا از آغاز اعزام کاروانهای دانشآموزی راهیان نور این شهرستان به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد. سرهنگ حسن زاده گفت: نخستین اردوی دانشآموزی ویژه خواهران، امروز بوسیله چهار دستگاه اتوبوس و با شرکت ۱۸۰ نفر از دانشآموز به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند. وی افزود: این دانش آموزان در این سفر به مدت سه روز از مناطق شلمچه، القمه، طلائیه، اروند، یادمان شهدا و شلمچه بازدید میکنند. جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دنا با بیان اینکه اعزام کاروانهای راهیان نور تا پایان آبانماه ادامه دارد، اضافه کرد: در مجموع امسال چهار اردوی ویژه خواهران و چهار اردوی ویژه برادران از شهرستان دنا به مناطق عملیاتی جنوب اعزام میشوند. سرهنگ حسن زاده با اشاره به اینکه در این ادروها ۶۰۰ دانش آموز از شهرستان دنا عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور میشوند، ادامه داد: شرکتکنندگان از یادمانهای دفاع مقدس بازدید کرده و از نزدیک با رشادتها و ایثارگریهای رزمندگان اسلام آشنا میشوند.
وی هدف از برگزاری اردوهای راهیان نور را انتقال فرهنگ ایثار، معنویت و روحیه جهادی به نسل نوجوان عنوان کرد و گفت: در این سفرها، دانشآموزان درس مقاومت، خودباوری و ارزشهای انقلاب اسلامی را از مکتب شهدا فرا میگیرند.