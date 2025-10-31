به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دنا از آغاز اعزام کاروان‌های دانش‌آموزی راهیان نور این شهرستان به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد.

سرهنگ حسن زاده گفت: نخستین اردوی دانش‌آموزی ویژه خواهران، امروز بوسیله چهار دستگاه اتوبوس و با شرکت ۱۸۰ نفر از دانش‌آموز به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

وی افزود: این دانش آموزان در این سفر به مدت سه روز از مناطق شلمچه، القمه، طلائیه، اروند، یادمان شهدا و شلمچه بازدید می‌کنند.

جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دنا با بیان اینکه اعزام کاروان‌های راهیان نور تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد، اضافه کرد: در مجموع امسال چهار اردوی ویژه خواهران و چهار اردوی ویژه برادران از شهرستان دنا به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می‌شوند.

سرهنگ حسن زاده با اشاره به ا

ی

نکه در این ادرو‌ها ۶۰۰ دانش آموز از شهرستان دنا عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور می‌شوند، ادامه داد: شرکت‌کنندگان از یادمان‌های دفاع مقدس بازدید کرده و از نزدیک با رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان اسلام آشنا می‌شوند.