المپیاد فرهنگی و ورزشی شهید باکری ویژه شهرداری‌های چهارمحال و بختیاری با معرفی نفرات و تیم‌های برتر در شهرکرد به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در رشته شنا، بشیر احمدی از شهرداری شهرکرد در رده سنی زیر ۳۵ سال عنوان قهرمانی را کسب کرد و رضا بیگی و سینا نوریان از همین شهرداری به ترتیب دوم و سوم شدند. در رده سنی بالای ۳۵ سال نیز محمدمهدی شفقت بر سکوی نخست ایستاد و علی بی‌باک و سیامک خداوردیان رتبه‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

در بخش فرزندان کارکنان شهرداری‌ها، پارسا شفقت مقام اول را از آن خود کرد و مهدی رهنورد و محمدرضا ترکی در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

در رقابت‌های فوتسال با قهرمانی تیم شهرداری شهرکرد به پایان رسید. تیم‌های شهرداری هفشجان و بروجن در رتبه‌های دوم و سوم ایستادند و عنوان تیم اخلاق به شهرداری بلداجی اختصاص یافت.

در والیبال، تیم شهرداری بروجن عنوان قهرمانی را به دست آورد، شهرداری مالخلیفه نایب‌قهرمان شد و تیم هفشجان در جایگاه سوم قرار گرفت.

همچنین در دوومیدانی تیمی، شهرداری هفشجان مقام نخست را از آن خود کرد و تیم‌های بروجن و فرادنبه به ترتیب دوم و سوم شدند.

در مسابقات دارت آقایان، شهرداری لردگان به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های بروجن و شهرکرد به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم ایستادند. در بخش بانوان نیز شهرداری‌های بروجن، شهرکرد و لردگان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در رشته آمادگی جسمانی، تیم شهرداری شهرکرد در جایگاه نخست ایستاد، شهرداری بروجن دوم شد و تیم شهرداری لردگان مقام سوم را به خود اختصاص داد.

در رقابت‌های شطرنج نیز صالح کیانی از شهرداری شهرکرد عنوان قهرمانی انفرادی را به دست آورد، نواب افیونی از شهرداری هفشجان دوم شد و امین کیوانی و سلمان بیاتی به‌طور مشترک سوم شدند.

در بخش پایانی المپیاد، مسابقات تنیس روی میز برگزار شد که در آن تیم شهرداری بروجن عنوان نخست را کسب کرد، شهرداری شهرکرد در جایگاه دوم ایستاد و تیم شهرداری سامان به مقام سوم دست یافت.