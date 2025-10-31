مراسمی به یاد سرلشکر خلبان سید علی اقبالی در رودبار مراسمی به یاد سرلشکر خلبان سید علی اقبالی در رودبار مراسمی به یاد سرلشکر خلبان سید علی اقبالی در رودبار مراسمی به یاد سرلشکر خلبان سید علی اقبالی در رودبار مراسمی به یاد سرلشکر خلبان سید علی اقبالی در رودبار مراسمی به یاد سرلشکر خلبان سید علی اقبالی در رودبار مراسمی به یاد سرلشکر خلبان سید علی اقبالی در رودبار مراسمی به یاد سرلشکر خلبان سید علی اقبالی در رودبار مراسمی به یاد سرلشکر خلبان سید علی اقبالی در رودبار مراسمی به یاد سرلشکر خلبان سید علی اقبالی در رودبار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مراسم یادواره شهید سرلشگر خلبان سید علی اقبالی با حضور خانواده معظم شهدا؛ امر سرتیپ خلبان سید اسماعیل موسوی معاون سابق عملیات نیروی هوایی ارتش حمهوری اسلامی ایران و همرزم شهید اقبالی، هادی حق شناس استاندار گیلان، جمعی از مسئولین شهرستانی و مردم ولایتمدار در مسجد امام صادق (ع) محله دوگاهه رودبار برگزار شد.

هادی حق‌شناس استاندار گیلان، در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید اقبالی و سایر شهدای والامقام استان گفت: شهید اقبالی از افتخارات بزرگ گیلان و نمادی از شجاعت، ایمان و ایثار نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران است که نام او برای همیشه در تاریخ دفاع مقدس ماندگار خواهد بود.

امیر سرتیب خلبان سید اسماعیل موسوی در این مراسم گفت:شهید اقبالی یکی از افتخارات نیروی هوایی ارتش است و ایشان در همان زمان برای سایر همرزمان یک اسوه به تمام معنا بود.

وی گفت: شهید سید علی اقبالی خلبانی فقید بود که در روز‌های سخت نبرد حق علیه باطل با تجهیزات حداقلی در برابر دشمن ایستاد و تا عمق خاک دشمن ضربات مهمی را به رژیم متجاوز صدام وارد کرد.

امیر سرتیپ خلبان سید اسماعیل موسوی با اشاره به پشتیبانی همه جانبه برخی از کشور‌ها از رژیم بعث عراق گفت: در اوایل انقلاب و در دوران دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی از امکانات و تجهیزات پایینی برخوردار بود و تحریم‌های متعددی بر ایران تحمیل شده بود و اگر دیدید در این جنگ نابرابر ایران اسلامی مقتدرانه پیروز میدان شد جز ایمان قلبی مردم و نیرو‌های نظامی همچون سید علی اقبالی چیزی نبود.

وی افزود: با تمام سختی‌های ۸ سال دفاع مقدس نیرو‌های نظامی در کنار مردم هرگز اجازه ندادند که جبهه‌ها خالی بماند.

امیر سرتیپ خلبان سید اسماعیل موسوی گفت: ایثار، گذشت، همدلی و هماهنگی بین نیرو‌ها بسیار ستودنی بود که سرانجام باعث شد یک وجب از خاک دشمن به دست دشمن نیفتد.