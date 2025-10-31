پخش زنده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با استقبال استاندار آذربایجان شرقی وارد شهر تبریز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،وزیر ارتباطات در بدو ورود با حضور در گلزار شهدای تبریز ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان مزار آنان را غبارروبی کرد.
افتتاح مرکز هوشمند مرسولات پستی ، دیدار با نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه تبریز، دیدار با خانواده معظم شهدا و برگزاری نشست کاری با معاونان وزارت و مدیران استانی برای بررسی آخرین وضعیت طرحهای ارتباطی و توسعه زیرساختهای دیجیتال از برنامه های روز نخست سفر وزیر ارتباطات به تبریز است.
بر اساس برنامهریزی انجامشده صبح روز شنبه ۱۰ آبانماه وزیر ارتباطات با حضور در استانداری آذربایجانشرقی در جلسه بررسی مصوبات و شورای برنامهریزی و توسعه استان شرکت خواهد کرد.
همچنین در دانشگاه تبریز نشستهایی با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات برگزار میشود تا ظرفیتهای استان در توسعه اقتصاد دیجیتال و زیستبوم نوآوری مورد بررسی قرار گیرد.
سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان آذربایجانشرقی با هدف تقویت زیرساختهای ارتباطی، تحقق عدالت دیجیتال و حمایت از نخبگان و شرکتهای فناور بومی انجام میشود و گامی مهم در مسیر توسعه پایدار ارتباطات کشور به شمار میرود.