پروژه انتقال آب از سد طالقان تا ضیاءآباد؛ گامی راهبردی برای تأمین آب شرب غرب استان قزوین
در جریان سفر نیمروزی استاندار قزوین به شهر ضیاءآباد، پروژه انتقال آب از سد طالقان به تاکستان و ضیاءآباد بهعنوان یکی از بزرگترین طرحهای استان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
محمد نوذری در این سفر اعلام کرد: این پروژه بدون اتکا به بودجه دولتی اجرا میشود و تا ۱۸ ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید. با اجرای این طرح، ۱۹۴ روستا و ۱۴ شهر استان از آب شرب سالم بهرهمند خواهند شد.
در جلسه شورای اداری بخش ضیاءآباد که با حضور استاندار، معاونان، مدیران کل و مسئولان شهرستان برگزار شد، ۱۵ مصوبه به تصویب رسید. از جمله مهمترین آنها میتوان به بهسازی راههای روستایی، آنتندهی، آسفالتریزی اردوگاه شهید رجایی و الحاق زمینهای مسکونی به بافت شهری اشاره کرد.
استاندار قزوین در این نشست، سه اولویت پیشران برای توسعه بخش ضیاءآباد را گردشگری، اقتصاد کشاورزی و توسعه صنعتی عنوان کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری منطقه، از سد نهب بهعنوان یکی از نقاط بالقوه برای جذب گردشگر نام برد.
همچنین مشکلاتی نظیر نبود فاضلاب شهری، کمبود سالن اجتماعات و استفاده نامناسب از آب شرب در شهرک صنعتی توسط مسئولان محلی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.
در این سفر، استاندار و هیئت همراه با خانواده شهید جواد لشگری، نخستین شهید دوران دفاع مقدس، دیدار کردند و از آثار هنری استاد شعبان لشگری نیز بازدید بهعمل آوردند.
این سفر در قالب ارتباط مستقیم مسئولان با مردم و بررسی میدانی مسائل منطقه انجام شد و بخشی از برنامههای توسعهمحور استان قزوین بهشمار میرود.