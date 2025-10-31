ششمین جشنواره بلوط در روستای سرسختی علیا از توابع شهرستان شازند استان مرکزی، با حضور مسئولان استانی و ملی و جمعی از دوستداران طبیعت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این آیین، رسول اشرفی‌پور معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأکید بر اهمیت حفاظت از پوشش گیاهی کشور گفت:

«با توجه به محدودیت منابع آب و خاک، حفظ پوشش گیاهی ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. جنگل‌های بلوط زاگرس با وسعتی حدود ۶ میلیون هکتار از شمال زاگرس در آذربایجان غربی آغاز می‌شوند و تا فیروزآباد فارس امتداد دارند.»

وی افزود: «بخشی از این جنگل‌های ارزشمند در روستای سرسختی شهرستان شازند قرار دارد که نشان‌دهنده نقش مؤثر مردم در حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی است. در سطح کشور ۱۲۴۲ ذخیره‌گاه جنگلی وجود دارد که ذخیره‌گاه بلوط سرسختی از نمونه‌های منحصر به‌فرد آن به شمار می‌آید.»

اشرفی‌پور در ادامه با اشاره به اجرای طرح صیانت از جنگل‌های زاگرس گفت:

«در قالب این طرح، دولت هر ساله اعتباری برای اجرای پروژه‌های احیا، بازسازی و تهیه طرح‌های جنگل‌داری چندمنظوره اختصاص می‌دهد. سالانه حدود ۴ هزار هکتار از جنگل‌های مناطق زاگرس‌نشین با بذر و نهال بازسازی می‌شوند تا ترکیب گونه‌های جنگلی حفظ شود.»

او همچنین با تقدیر از مشارکت مردم منطقه گفت: «ریشه‌های فرهنگی غنی مردم سرسختی باعث شده تا آنان در حفاظت از منابع طبیعی و میراث تاریخی خود پیشگام باشند. در شرایط فعلی و با توجه به پیامدهای اقلیمی، بدون مشارکت مردم حفاظت از منابع طبیعی ممکن نیست.»

در ادامه مراسم، امیر انصاری مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی نیز با اشاره به موقعیت جغرافیایی شازند گفت:

«جنگل‌های بلوط شازند ادامه جنگل‌های زاگرس به شمار می‌روند و می‌توان گفت این منطقه مرز میان جنگل‌های زاگرس و ناحیه کویری ایران است. شرایط اقلیمی و بارندگی مناسب در روستای سرسختی موجب رشد و پایداری گونه‌های بلوط شده است.»