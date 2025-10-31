رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: در هفت ماهه امسال ۲ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۲۵۰ خودروی غیر بومی در محور‌های برون شهری استان تردد کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: ۲ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۲۵۰ خودروی غیر بومی در محور‌های برون شهری استان تردد کردند که بیشترین آن‌ها از استان‌های خراسان رضوی (۳۳ درصد)، تهران (۱۲ درصد) و گلستان و مازندران (۷ درصد) بوده است.

🔹وی افزود: در این مدت بیش از ۶ میلیون و ۷۹۹ هزار تردد ورودی و بیش از ۶ میلیون و ۷۸۱ هزار تردد خروجی در استان ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲ درصد و ۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بهزاد نیا پرترددترین محور را شیروان - بجنورد و بالعکس و کم ترددترین محور را صفی آباد - گراتی و بالعکس برشمرد و اظهار کرد: محور‌های فاروج - قوچان (فاروج) و صفی آباد - گراتی دارای بیشترین سرعت متوسط تردد است.

بهزادنیا ادامه داد: همچنین بیشترین سهم تخلف فاصله غیرمجاز در محور‌های جنگل گلستان - چمن بید (چشمه خان) و بالعکس و چمن بید - آشخانه (چمن بید) و بالعکس به ثبت رسید.

به گفته رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان، ماندگاری وسایل نقلیه در استان نشان‌دهنده آن است که در ۷ ماه گذشته حدود ۴۴۶ هزار وسیله نقلیه (معادل ۲۵ درصد از کل وسایل نقلیه غیربومی مشاهده شده در استان) بین ۱ تا ۴ روز در استان اقامت داشتند که در مقایسه با سال گذشته ۲ درصد افزایش داشته است.