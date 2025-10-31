از پرستاران نمونه استانی و کشوری در مراسم جشنی در تالار فرهنگ و هنر کرمان با حضور نماینده ولی فقیه در استان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در این مراسم حجت الاسلام علیدادی سلیمانی با برشمردن ویژگیهای شغل پرستاران و الگو گرفتن انها از حضرت زینب س از زحمات شبانه روزی پرستاران تقدیر کرد.

استاندار نیز در مراسم تجلیل از پرستاران نمونه گفت: تلاش می‌کنیم تا دغدغه‌های پرستاران برطرف شود و با کمترین فشار روحی به خدمات و تلاش‌های خود ادامه دهند

استاندار تاکید کرد :با توجه به صحبت‌هایی که با رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان داشتم نسبت تعداد پرستاران به تخت‌های بیمارستانی از متوسط کشوری کمتر است

دکتر هاشمیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز با تقدیر از خدمات پرستاران و تاکید بر اهمیت کار آنها گفت: در زمینه پرداخت معوقات پرستاران رتبه اول را در کشور داریم و در تلاش هستیم تا بتوانیم تجهیزات و امور رفاهی و مطالبات پرستاران را به روز کنیم.