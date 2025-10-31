ملی‌پوشان فوتبال ۷ نفره کشورمان، حریفان خود را در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه شناختند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه کشی رقابت‌های فوتبال هفت نفره قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در جاکارتا اندونزی برگزار شد.

تیم کشورمان در گروه دوم این رقابت‌ها با تیم‌های کره جنوبی، تایلند و مالزی همگروه شد و تیم‌های ژاپن، استرالیا و اندونزیِ میزبان هم در گروه اول رقابت‌ها حضور دارند.

ملی پوشان فوتبال هفت نفره کشورمان به عنوان قهرمان دوره گذشته رقابت‌ها و قهرمان جهان با چهارده بازیکن از ٢١ آبان در این دوره از رقابت‌ها حضور خواهند داشت.