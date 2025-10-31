به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،صادق میکائیلی در جلسه بررسی مشکلات طرح‌های عمرانی شهرستان ورزقان گفت:بعد از ۱۸ ماه وقفه و توقف عملیات اجرایی فاضلاب شهر ورزقان با تخصیص اعتبار ۲۹۰ میلیارد تومان در شروع فصل کاری سال آینده آغاز می‌شود و در ۲۴ ماه به اتمام خواهد رسید.

فرماندار ورزقان گفت:پیشرفت فیزیکی طرح فاضلاب شهر ورزقان و خاروانا ۵۰ درصد است و تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است طول شبکه داخلی شهر ورزقان و خاروانا ۵۴ کیلومتر است و توسط بسیج سازندگی سپاه عاشورا اجرا می‌شود.

میکائیلی گفت:طرح مجتمع آبرسانی فاز دو ستارخان شهرستان ورزقان با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی قرار است آب شرب ۸۹ روستا و شهر ورزقان را تامین نماید که خوشبختانه در حال حاضر اهالی ۴۲ روستا از آب شرب سالم این مجتمع بهره‌مند می‌شوند و مابقی روستا‌ها بزودی بارفع نواقص سیستم شبکه به آبرسانی این مجتمع وصل خواهند شد.