پخش زنده
امروز: -
با مشارکت مردم و نیکوکاران مرحله نخست توزیع ۴ هزار بسته گوشت گرم در خراسان رضوی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی،مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی با اشاره به اهمیت اجرای طرح نذر قربانی برای احسانپذیران گفت: این طرح از محل نذورات مردمی در خراسان رضوی آغاز شده است و در مرحله نخست آن، حدود چهار هزار بسته گوشت گرم میان خانوادههای نیازمند استان، توزیع میشود.
علیرضا اسماعیلزاده افزود: این طرح در چهار استان خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و سیستان و بلوچستان در حال اجراست.
مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی با اشاره به وضعیت اجرای طرح در خراسان رضوی گفت: در این استان، تمامی شهرستانها، تحت پوشش هستند و خادمیاران رضوی، جامعه هدف را شناسایی کرده اند. بر اساس برنامهریزی انجامشده، توزیع بستههای گوشت گرم از فردا آغاز خواهد شد.
اسماعیلزاده افزود: در خراسان شمالی تاکنون دو مرحله از توزیع اجرا شده و در مجموع توزیع ۱۰ هزار پرس گوشت گرم طی سه مرحله در خراسان شمالی پیشبینی شده است. همچنین اجرای این طرح در استان سیستان و بلوچستان نیز آغاز و در خراسان جنوبی نیز مراحل قبلی با موفقیت انجام شده است.
مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی هزینه این طرح را حدود ۷ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این اعتبار از محل نذورات مردمی و نیت ناذران گرامی تأمین شده که در قالب بستههای گوشت گرم میان خانوادههای احسانپذیر چهار استان هدف توزیع خواهد شد.